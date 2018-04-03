昆明至大理2.5小時 廣大鐵路全線鋪通

2018-04-03 02:52 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國鐵路昆明局集團有限公司滇西鐵路建設指揮部昨指出，由中鐵二局承擔鋪架任務的中緬國際通道廣（通）大（理）鐵路已全線鋪通，為昆明至大理按計畫開出動車奠定堅實基礎。

中新社報導，廣（通）大（理）鐵路全長175公里，設計時速200公里，東起廣（通）昆（明）鐵路複線廣通北站，向西經楚雄、南華、祥雲等站終至大理，其向東通過廣昆鐵路複線連通昆明鐵路樞紐，進而連通大陸全國鐵路網，向西連接大瑞鐵路、大麗鐵路、大臨鐵路等。開通運營後，昆明至大理將由現在五小時左右壓縮到2.5小時。

該鐵路橫跨雲南中、西部地區，位於雲貴高原西部，起點楚雄州廣通鎮的海拔高1750公尺左右，終點大理的海拔是1980公尺左右，兩地相差230公尺，從廣通到大理平均每公里線路抬高近1.4公尺。

「這樣長距離的上坡對接觸網供電也提出更高要求，動車組的負載也更大。」中國鐵建電氣化局北方公司項目經理郭文宇指出，「我們把廣通到大理的主變壓器母線、供電臂導線等設備由雙線增為四線，這一創新工藝全國都不多見。」

廣大鐵路共有80座橋梁，隧道44座。這條鐵路穿越地質複雜地區，施工難度大，2012年底開工，經過五年多艱苦施工，終於全線鋪通。