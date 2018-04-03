北京延長機動車限行政策

2018-04-03 02:52 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



為鞏固大氣汙染治理成效，降低機動車汙染物排放，北京從今年4月9日至2019年4月7日，繼續實施工作日高峰時段區域限行交通管理措施。

中新社報導，根據通告，北京市行政區域內的中央國家機關，北京市各級黨政機關，中央和本市所屬的社會團體、事業單位和國有企業的公務用車按車牌尾號每周停駛一天（0時至24時），範圍為北京市行政區域內道路。

報導指警車、消防車、救護車、工程救險車；公共電汽車、省際長途客運車輛及大型客車、出租汽車、學校校車；專項作業車輛，殯儀館的殯葬車輛；懸掛「使」字頭號牌車輛及經批准臨時入境的車輛，以及純電動小客車均不受以上措施限制。

外省區市進京機動車的交通管理，按照北京市交通委員會、北京市環境保護局、北京市公安局公安交通管理局有關規定執行，即外埠號牌載客汽車工作日早晚高峰，7時至9時和17時至20時，禁止在五環路主路、輔路及其以內道路行駛；工作日9時至17時，外埠號牌載客汽車需遵守本市尾號限行規定，限行尾號與北京號牌車輛相同，限行範圍為五環路主路、輔路及其以內道路。

據北京市PM2.5來源解析，機動車排放汙染已成為影響北京市大氣環境質量的最主要來源之一。

2008年北京奧運會後，北京從當年的10月11日開始實施「每周少開一天車」的限行措施，當時北京市機動車保有量不超過380萬輛。截至2018年2月，北京市機動車保有量達到594.3萬輛。根據最新修訂的「北京市大氣汙染防治條例」，機動車駕駛人駕駛排放檢驗不合格的機動車上道路行駛的，由公安機關交通管理部門依法處罰。