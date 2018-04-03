第3條航線 重慶直飛胡志明

2018-04-03 02:52 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



重慶機場昨開通至越南胡志明市直航航班。這是重慶繼芽莊、河內後第三條直飛越南的航線。

中新社報導，胡志明市是越南最大的城市，擁有越南最大的內河港口和國際航空港，其以特色法式建築和溫暖適宜的氣候，每年吸引眾多遊客前往旅行。

重慶機場介紹，重慶至胡志明市直航航班由重慶航空執飛，航班號為CQ2395/6（CZ8195/6），執飛機型為空客A320。計畫重慶起飛時間為23：00，到達胡志明市時間為1：40；回程計畫2：40於胡志明市起飛，7：15到達重慶（以上均為當地時間）。航班每周一、三、五執飛。開航初期，重慶至胡志明市往返機票不含稅價約為800元人民幣。

中國在線旅遊服務商驢媽媽「2018清明假期出遊預測報告」顯示，泰國、香港、日本、澳洲、越南、美國、菲律賓、法國、馬來西亞、模里西斯成為出境遊十大熱門目的地。

「根據我們調查顯示，越南在整個東南亞地區受歡迎程度僅次於泰國。近年來，隨著芽莊、宿務、河內等地開通直航，東南亞旅遊已經不再被泰國、馬來西亞、新加坡等傳統旅遊目的地壟斷。」驢媽媽相關負責人表示，隨著直航東南亞地區的航線越來越多，以越南為代表的新興旅遊目的地，將迎來更多中國遊客。