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第一酒鎮 茅台鎮3年蛻變

2018-04-03 02:52聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

1915年茅台酒榮獲巴拿馬萬國博覽會金獎後，茅台鎮以美酒名揚海外，素有「中國第一酒鎮」之稱。

新華社報導， 近年來，茅台鎮沿途專賣店、小酒作坊鱗次櫛比，民居、劇院、廣場錯落有致。但幾年前，這裡給人的印象還是擁擠不堪、垃圾遍地。茅台鎮副鎮長向飛說，過去有些媒體評價「茅台酒香、茅台鎮臟」，許多慕名遊客也是「高興而來、掃興而歸」。

向飛指出，蛻變始於2012年。當時貴州省提出，把茅台鎮建成「全國一流、世界知名」的文化旅遊名鎮。為將藍圖變為現實，鎮裡擬定了「產業壯大、環境整治、交通疏解、旅遊開發」等71個項目，總投資達256.89億元人民幣

曾任茅台小城鎮建設指揮部群工辦主任的許炳華回憶，徵拆重建時間緊、任務重。三年徵地上萬畝，搬遷房屋7000多戶、160多萬平方公尺。茅台鎮還聚焦產業結構調整，破解白酒行業小、散、弱窘境。2014年以來，通過管網改造、煤改氣和品牌保護等，整頓規範地方酒企400餘家，取締關閉非法白酒生產企業、作坊120家，汙染企業66家。

茅台鎮所在的仁懷市酒業協會秘書長呂玉華說，以前是「皇帝姑娘不愁嫁」，現在我們則是主動走出去，組織企業參加各類推介會、展銷會，幫助開拓醬香型白酒市場。

據統計，目前茅台鎮資產規模上億人民幣的酒企有10家、上千萬的有50多家，數萬名農村勞動力成為產業工人。

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