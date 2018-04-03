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外籍人才申請居留 滬簡化流程

2018-04-03 02:52聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

上海公安局出入境管理局昨推出「外籍人才網上申請當場取證」便利措施。上海公安機關指出，這是為落實上海市加快構建具有全球競爭力的人才制度體系，為服務海外人才引進工作推出的出入境新措施。

中新社報導，根據這次發布的「外籍人才網上申請當場取證」新措施，經大陸官方有關主管部門或上海人才主管部門認定的外籍高層次人才，以及上海科創職業清單所屬單位聘僱並擔保的行業高級專業人才，只要在網上申請工作居留，三個工作日後，就可到出入境管理局受理專窗直接辦理、一小時即可取證。

上海公安機關表示，此舉減少了申請材料，簡化了申請流程，極大縮短辦證時間，方便了外籍人才。

2015年7月以來，上海先後公布25項支持上海科創中心建設的出入境政策，2018年初又推出了「聚英計畫」，為外籍人才辦理永久居留、長期居留、人才簽證、口岸簽證等提供便利，其中有七項政策是專門為申請永久居留身分證量身定製。

主要內容包括：一是年工資性收入和稅收符合標準的外籍人員；二是持五年期「人才」類工作居留許可，且連續在上海工作滿三年的外籍人才；三是經上海自貿試驗區和國家自主創新示範區推薦，符合認定標準的外籍高層次人才；四是具有博士學位，或在「雙自」「雙創」單位連續工作滿四年的外籍華人；五是在上海投資達到相應規模和要求的外籍人員；六是外籍首席專家和科技領軍人才科研團隊中的核心成員；七是外籍學生從國內重點高等院校或境外知名高校畢業後，在上海工作且符合一定條件的。此外，屬於國家「千人計畫」的外籍人才也可以申請在大陸永久居留。

上海市公安局出入境管理局還舉行了外籍人才永久居留身分證發證儀式，為包括諾貝爾獎得主維特里希．庫爾特．赫爾曼在內的六名外籍人才，頒發外國人永久居留身分證。公安機關指出，這次新獲得永久居留身分證的外籍人才，既有基礎研究領域的科學家，也有應用研究領域的領軍人才，還有重點產業領域的企業家。

上海公安
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