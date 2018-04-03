東莞台校成年禮 學生感恩告白

現場有外國嘉賓首次參與成年禮，對儀式感到很新鮮，為學生佩冠時祝福學生有個燦爛的未來。 樊德平／攝影 分享 facebook 東莞台商子弟學校上周五（3月30日）舉行成年禮，233名學生身穿儒生長袍，在父母、師長和嘉賓們的祝福中，宣誓自己長大成人。「我知道自己是很皮的小朋友，很感激父母這樣用心照顧我到18歲，從現在起我也是大人了，會承擔更多責任。」許多家長在聽到孩子的真情告白後，不禁紅了眼眶，激動落淚。

東莞台校自2005年起每年均為高二學生舉辦成年禮，先依循古禮，祭拜中華民族始祖炎帝、文昌帝君及歷代聖祖先賢，並有小學部學生敬獻八佾舞，表達對先人最誠摯的敬意與感恩之意，而後在佩冠禮中，跪謝父母，並接收師長與仕紳嘉賓們的祝福。

東莞台校董事長葉宏燈表示，希望孩子在這樣盛大的儀式中，深深了解到自己已經成年，心態上真正轉變了，明白家庭、社會對他的期待，思考未來自己應負的責任。

成年禮中，小學部學生敬獻八佾舞。 樊德平／攝影 分享 facebook

學生李庭瑞說，他知道自己是個很皮的孩子，常讓父母操心，今天開始，自己也是個大人了，會承擔更多責任，為父母分憂解勞。母親黃佩晶在旁聽到孩子說到一半，就忍不住落淚，「很謝謝他來當我的孩子，也很感謝台校，他在這裡學習真的成長很多，我相信他已經準備好要迎接18歲了！」

家長會會長盧英正的小孩這次也參與成年禮，他以「態度、努力、感恩」三個詞送給孩子以及在場所有學生，「謹記這三種精神，以後在學習上、社會上，都會一切順心。」

每年3月底是東莞台校的傳統文化實踐周，3月30日當天除了成年禮，還舉辦了中華文化教育館啟用儀式，該校將麗德樓三樓改造為占地500平方公尺、以傳承中華文化為核心價值的教育空間。當天迎來包括教育部港澳台事務辦公室主任劉錦、國台辦交流局副局長王振寧、我教育部前部長楊朝祥、前常務次長吳鐵雄等及台商、家長代表共400餘人參與盛典。