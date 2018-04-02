兩岸微流行／智慧公路 目標零事故

大陸山東濟南首條太陽能發電的高速公路。 （新浪網） 分享 facebook

大陸交通運輸部最近發出通知，決定在北京、河北、吉林、江蘇、浙江、福建、江西、河南、廣東九省（市）加速推進新一代交通控制網和智慧公路試點。這一試點方案不僅擘畫大陸新一代智慧交通系統藍圖，也蘊藏巨大商機。

當前世界各國在實驗研究自動駕駛的同時，紛投下巨資打造「智慧公路」。什麼是「智慧公路」？根據大陸專家的說法，「智慧公路」就是傳統公路與最新通訊技術、新能源技術和人工智慧技術的深度融合，讓人們能更快速、安全、舒適到達目的地。

「智慧公路」至少有以下幾個特點：首先，最新的5G通訊技術的應用，構建人、車、路協同和綜合感知體系。第二，新能源技術應用，諸如實現路面太陽能發電和行動式無線充電。第三，大數據和人工智慧技術的應用。通過對道路設施、路況、車輛和流量即時監測和數據分析，對可能發生的狀況提前預估及防範風險。廣泛應用人工智慧技術，包括自動駕駛的輔助系統，自動檢修機器人的使用，人、車、路的人機介面和溝通系統等。

目前大陸有多條智慧高速公路陸續興建，例如山東濟南的太陽能高速公路，浙江杭紹甬智慧高速公路等。杭紹甬高速公路預計二○二二年杭州亞運會前通車，總投資約九十六點九億元人民幣，將具備智慧、快速、綠色、安全四大要素，不僅將構建大數據驅動的智慧雲控平台，提升高速公路運行速度；還能利用路面太陽能發電、行動式無線充電，實現電動車「邊開車邊充電」；同時還有高精準定位、車路協同、無人駕駛等綜合接入系統，以達零死亡目標。