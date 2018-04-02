天宮一號 今墜大氣層

2018-04-02 00:48 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／綜合報導



即將墜落的天宮一號。 （新華社） 分享 facebook

大陸的太空實驗室「天宮一號」即將墜入地球大氣層，全球關注。中國載人航天工程辦公室昨天表示，天宮一號將於今天再度進入大氣層。

天宮一號何時墜落，時間點連日來一直在變化中。中國載人航天工程官方網站昨發布最新消息，昨天上午八時，天宮一號運行在平均高度約一百六十七點六公里的軌道上，預計天宮一號北京時間今天將再入大氣層。

天宮一號二○一一年九月廿九日發射升空，先後與神舟八號、九號、十號飛船進行六次交會對接，完成各項重大任務。二○一六年三月十六日天宮一號正式終止數據服務，完成歷史使命，進入軌道衰減期。如今天宮一號已在太空飛行約六年半，將與人們說再見。

北京航天飛控中心和專業機構此前預計天宮一號再入大氣層的時間，在三月卅一日至四月四日之間。而中國載人航天官方網站從三月十四日開始，已把天宮一號軌道狀態由每周公告改為每日發布。

而天宮一號再入大氣層燒燬的過程中，碎片墜落在地上的可能性有多大？大陸外交部稱，中方已多次向聯合國外空司通報有關情況，保持訊息公開透明。中方也會視情在必要時與有關國家進行溝通。隨著天宮一號可能進入大氣層時間臨近，中方也會根據需要調整向聯合國外空司通報信息的節奏。