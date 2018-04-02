聯手暨南大學 廣州建智財權人才基地

2018-04-02 01:23 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



廣州智慧財產權人才基地、暨南大學知識產權研究院31日在廣州暨南大學番禺校區同時揭牌。當天廣州智財權人才基地大樓在該校區舉行奠基儀式。

中新社報導，廣州市政府與暨南大學2015年簽署共建廣州智財權人才基地協議。根據協議，廣州市政府資助5000萬元（人民幣，下同），廣東省人民政府資助5000萬元人民幣，暨南大學自主籌資，與大陸國務院僑辦聯合北京大學共建「廣州知識產權人才基地」。

經商議，該項目以共建一棟智財權樓的形式落實，造價2.3億元。目前該基地大樓已完成設計招標、即將在年底動工。

在該揭牌儀式上，暨南大學黨委書記林如鵬說，廣州市智財權人才基地在全中國率先設立的智財權大樓，將集智財權高端教育、高端研究、高端培訓、社會服務和孵化於一體，培養和培訓全科型、復合型、高端型智財權人才，支持創新型國家發展。

暨南大學為智財權人才基地專門成立智財權研究院，由大陸國家知識產權局負責業務指導，展開與國家智財權人才培養的全面合作。研究院招聘了海內外多名知名專家，如引進哈佛大學法學院領袖講席教授勞倫斯．萊斯格為榮譽院長，聘請大陸著名的智財權專家吳漢東、劉春田、李順德、李明德、李亞虹、林峰、宋海燕等教授為講座教授，聘請哈佛大學法學院副院長安守廉、德國馬普所的史特勞斯等為名譽教授，美國華南商會會長哈利賽亞丁、華為技術有限公司副總裁宋柳平為客座研究員等。