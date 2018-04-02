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留住外國人才 上海加碼祭優惠

2018-04-02 01:23聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

上海市政府近年連續公布降低外國人永久居留證申辦條件、放寬外籍人才就業年齡、簡化入境和居留手續等政策，為外來人才提供友好的工作環境，在吸引高層次人才的同時，實現經濟高品質發展。

新華社報導，日前上海公布人才高峰工程行動方案，要在「人才高地」基礎上築起「人才高峰」。方案提出為高峰人才創設不受行政級別、事業編制等限制的新型工作機構，按需求建設定製式實驗室，賦予其用人權、用財權等。方案明確13個集聚造就高峰人才的重點領域，量子科學領域即為其中之一。

2018年1月，上海啟動實施新的人才簽證制度。持「外國高端人才確認函」的外國人可在中國駐外使領館獲得五年至10年多次往返的外國人才簽證(即R簽證)，停留期每次最長可達180天。

現任職上海紐約大學物理學助理教授的伯恩斯，曾在日本從事十多年量子物理學研究工作。2016年伯恩斯被第一所中美合作辦學項目—上海紐約大學吸引，到了上海。他認為中國是從事量子技術研究的好地方。

周末，伯恩斯和妻子、女兒打開教材一起學起中文，他覺得自己越來越適應在上海的生活。上海，給了他更多留下來的理由。

伯恩斯自從來到上海，已經申請到四項重大科研基金項目，包括兩個國家自然科學基金委員會的項目和一個上海市科學技術委員會的項目。他也是中國「青年千人計畫」入選者之一。

伯恩斯表示，如果沒有這些資金和優惠政策，他不可能擁有自己的實驗室，並同大量頂尖研究者合作完成各項工作。

「這些項目和政策很大程度上激勵了人才去探索新事物。」伯恩斯說，「如果身在其他國家，我可能需要一步步進階，直到成為教授才能有研究的自由。但是現在，我能夠使用頂尖的研究設備，可以帶著自己的研究團隊進行各項新課題研究。」

目前伯恩斯正在積極推進上海紐約大學物理系的博士生實習計畫，這一計畫面向全球，入選博士生可在上海進行六個月的學習和研究。他說，這個項目非常受歡迎，「全球的學生都非常期待能來到這座城市，不僅學習物理學新知識，更感受上海的前沿與活力」。

上海市政府公布數據，顯示目前在滬工作外國人達到21.5萬人，占大陸全國的23.7%，位居首位。

上海紐約簽證

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