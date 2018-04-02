4762億建軌道交通 京滬巨網成形

2018-04-02 01:23 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



2017年大陸內地城市軌道交通完成建設投資4762億元（人民幣，下同）。截至2017年末，共計34個城市開通軌道交通並投入運營，運營里程達5033公里；62個城市的軌道交通線網規劃獲批，其中北京、杭州、廣州規畫線路投資均超過2000億元。

中國城市軌道交通協會31日發布「2017年城市軌道交通行業統計報告」。根據報告，截至2017年末，在大陸內地5033公里的城市軌道交通運營里程中，地鐵3884公里，比重77.2%；輕軌、單軌、市域快軌、現代有軌電車、磁浮交通、APM（乘客自動運輸系統）等其他制式運營線路約1149公里，比重22.8%。

2017年大陸內地城市軌道交通新增運營里程880公里，年增21.2%。其中，南京新增131.9公里居首，廣州、武漢次之。

隨著運營里程延長，客運量穩步增長。報告顯示，截至2017年末，大陸內地城市軌道交通全年累計完成客運量184.8億人次，年增14.9%。

其中，北京軌道交通運營總里程685.1公里，日均客運量1035萬人次，居大陸首位；其次是上海軌道交通運營總里程732.2公里，日均客運量969.2萬人次。

報告還顯示，2017年大陸城市軌道交通建設投資4762億元。截至2017年末，共56個城市開工建設軌道交通（部分地方政府批覆目暫未納入統計），共計在建線路254條，興建線路里程6246.3公里，其中成都405.5公里的規模居首。

大陸城市軌道交通線路仍在「長」。根據報告，共有62個城市的軌道交通線網規劃獲批（含地方政府批覆的18個城市），規畫里程總長7321.1公里。

其中，北京、杭州、廣州線路投資均超2000億元，合計達1兆388億元，約占內地已批覆規劃線路投資的三成。

報告指出，大陸城市軌道交通進入快速發展新時期，制式結構多元化，網路化運營逐步實現。預測「十三五」期末，運營線路成網規模超過400公里的城市將超過10個。

其中，北京、上海將形成千公里級的軌道交通「巨網」城市，廣州、深圳、重慶、天津、南京、成都、武漢、鄭州等將形成線網規模400公里以上的軌道交通「大網」城市。