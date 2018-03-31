連環姦殺11女 甘肅淫魔判死 「不上訴」

2018-03-31 17:17 世界日報 中國新聞組╱北京31日電



甘肅省「白銀連環殺人案」主嫌高承勇，因涉嫌性侵殺害11名女性，遭甘肅省白銀市中級人民法院判處死刑。 世界日報記者葉玉鏡／攝影 分享 facebook

甘肅省「白銀連環殺人案」主嫌高承勇，因涉嫌性侵殺害11名女性，甘肅省白銀市中級人民法院30日對高承勇就搶劫、故意殺人、性侵、侮辱屍體等罪作出宣判，判處高承勇死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

澎湃新聞報導，由於此案震驚社會，當天庭審包括全國人大代表等都到場旁聽，法院外也擠滿情緒激動的民眾。當法院判高死刑後，有受害人家屬默默掩嘴哭泣，不少旁觀者都表示「高興得很」，認為「殺人填命，天經地義」。

中新網報導，案發在1988至2002年之間，甘肅白銀市和內蒙古包頭市接連發生11起女性遭性侵殺害案件，當中包括一名8歲女孩，多名受害人的生殖器、乳房和雙手雙耳等被切割，手法凶殘變態。2016年8月26日，主嫌高承勇在白銀市工業學校一販賣部被警方抓獲。

白銀中院在判決書用了六個「極」敘述被告人高承勇的犯罪行為：「犯罪動機極其卑劣、犯罪手段極其殘忍，犯罪性質極其惡劣，犯罪情節極其嚴重，社會危害性極大，人身危險性極強」。法官問高是否上訴，高沒有任何猶豫，很乾脆地說了三個字「不上訴」。

這些命案一度要變成懸案，20多年以來，先後對比至少10萬個指紋，後來才認定高承勇涉有重嫌。據說警方拘捕時問：「知道為啥找你？」高說：「我殺了11個人。」案件在去年開審，法院昨天宣判，高明顯胖了很多，剃了光頭，油光滿面，穿一身灰黑色休閒服。

高承勇有五個姊姊一個哥哥，事件發生後，他被家族摒棄；不過據香港蘋果日報報導，有村民憶述高承勇也有人性一面，高的父親去世前癱瘓了好幾年，高承勇每天給父親擦洗全身，端屎端尿。