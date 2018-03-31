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她「偷著長大」 湖北14歲女孩遭繼母殺害

2018-03-31 17:15世界日報 中國新聞組╱上海31日電

14歲女孩慶慶在校刊發表《偷著長大》，講述因為繼母對錢管得緊，自己偷偷存錢，給父...
14歲女孩慶慶在校刊發表《偷著長大》，講述因為繼母對錢管得緊，自己偷偷存錢，給父親買生日蛋糕的經過。 世界日報記者廖斯文／翻攝
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「我不再是那個聽父親講《三字經》的孩子了。」半年前，14歲女孩慶慶在校刊發表《偷著長大》，講述因為繼母對錢管得緊，自己偷偷存錢，給父親買生日蛋糕的經過。如今，慶慶再也無法幫父親過生日了，她已遭到繼母殺害。

澎湃新聞報導，30日上午，湖北公安縣章莊鋪派出所證實慶慶被其繼母殺害，現兇手已被緝拿歸案。案發現場相當血腥，附近居民稱，慶慶在睡夢中被害，身中多刀。至於原因、細節警方未公布。

慶慶被害的消息，讓老師們震驚、惋惜。她的語文老師在朋友圈給這個小女孩寫了一首詩：「一朵鮮花的生命，隕落在一段失敗婚姻的魔掌裡，2歲的她就失去了母愛……。」懷念已逝去的年輕生命。

她走後，老師們找到校刊上慶慶的作文，這是學校徵文評選出來的優秀作文，文章名稱叫《偷著長大》。慶慶的家庭不和，在她的作文裡已經顯露，但老師們也沒有想到，慶慶的繼母會對她下毒手。

據報導，慶慶在文章裡介紹她的父親，是一名普通的農民，用並不強大的身軀支撐著這個「看起來完整的家」。

慶慶寫道，她喜歡爸爸，但母親不是親生的，而且不喜歡她。慶慶為了爸爸的生日籌畫很久，但母親對爸爸的生日並不理會，這讓她心裡有些不舒服，而且母親對錢管得特別緊。

為了給爸爸過生日，她拿出自己50元私房錢，偷偷上街給爸爸買蛋糕。文章看得出來，慶慶與父親感情很好。

班主任王老師說，慶慶今年14歲，她2歲時生母去世，父親和繼母再婚後生下兒子，平時慶慶和奶奶住在一起。

王老師說，學校報到和家長會都是慶慶的奶奶參加。

慶慶被害的第二天，班會課上王老師帶著班上的孩子們點起蠟燭，為她送行。

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