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北京霧霾捲土重來 原因可能是這個

2018-03-31 17:07中央社 台北31日電

北京霧霾籠罩。 歐新社
北京霧霾籠罩。 歐新社
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過去常籠罩霧霾中的中國首都北京，在剛過去的冬天供暖季卻經常見到藍天。只是，冬季控制汙染措施結束後，3月的北京霧霾重現，外媒分析，北京空汙總是緊隨經濟規劃而變動。

英國金融時報（FT）中文網30日報導，北京市2017年細懸浮微粒（PM2.5）平均濃度下降逾1/5，這顯示中國將重工業遷出北京、減少煤炭依賴對環境產生積極影響。

去年11月至今年3月，在通常因燃煤供暖導致霧霾天增多的冬季供暖期間，北京空汙卻減少。

報導指出，2018年初的刺激支出可能使得工業活動大增，從而導致重度空氣汙染捲土重來。

例如，2017年10月中共第19次全國代表大會召開前，工業活動大幅上揚，以至中國年度煤炭消耗量出現3年來首次成長。

中國東北省份2012年至2016年經濟低迷，有助減少這一時期的總體顆粒物排放量。

通常情況下，由於春節期間全中國放假，1月和2月的用電量不會太高。但今年頭兩個月，電力消耗量出現創紀錄的逾11%成長，這很可能是由建築、鋼鐵和水泥生產等重工業活動造成的。

報導說，北京的空汙水準總是隨著經濟規劃的變化而波動，霧霾緩解或許只是暫時的。在冬季控制汙染措施取消後，3月的北京連續多天出現霧霾天，加劇了這擔憂。

北京霧霾PM2.5

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