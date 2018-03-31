年收1.4億 32歲淘寶女主播登「淘布斯」榜首

2018-03-31 15:49 世界日報 中國新聞組／上海31日電



32歲的女主播薇婭以年收入3000萬元人民幣（近台幣1.4億）、「帶貨」銷售額7億元居淘寶網最新達人收入排行榜榜首。 世界日報記者張詒宣／翻攝 分享 facebook

淘寶網30日發布最新達人收入排行榜「淘布斯」，揭秘淘寶上內容創業者收入情況，32歲的女主播薇婭以年收入3000萬元人民幣（近台幣1.4億）、「帶貨」銷售額7億元居榜首。數據顯示，淘寶已聚集160萬內容創業者，過去一年他們為平台賣家創造的價值達千億元。而第二名Heika-Z以2000萬（約台幣9275萬）年收入緊隨其後，92年出生的李佳琦以1500萬元（約台幣6956萬）緊隨其後排名第三。

澎湃新聞報導，該榜單系淘寶平台內容創業者的收入排名，不針對平台銷售者。目前，淘寶已有有好貨、愛逛街等內容矩陣，支持直播、圖文、短視頻等全媒體內容發布。

「薇婭在淘寶直播有超過200萬粉絲，一場直播曾吸引150萬人觀看。而一夜之間砍下了7000萬元的銷售額，僅僅是這一場直播的收入，就能夠讓薇婭在杭州買上一套房。」淘寶內容生態總監聞仲表示。

賣內容 創業者年抽佣30億

淘布斯創富榜顯示，85後與90後年輕女性是淘寶上內容創業的主力軍。

報導說，以1500萬元年收入排名「淘布斯」第三位、1992年出生的李佳琦稱，淘寶內容平台主播的收入主要來自所推廣店舖的抽佣，「我們聚集粉絲，給店鋪提供流量，消費者通過我們獲得購物優惠。」

數據顯示，淘寶平台上年收入超過百萬元的內容創業者超過百人。聞仲說，過去一年內容創業者在淘寶分享了近30億元的店鋪抽佣。