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「今日頭條」App 假藥廣告被央視踢破

2018-03-31 15:43世界日報 中國新聞組／北京31日電

「今日頭條」App涉嫌發布假藥廣告。 世界日報記者張詒宣／攝影
「今日頭條」App涉嫌發布假藥廣告。 世界日報記者張詒宣／攝影
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手機新聞APP「今日頭條」去年12月才遭整頓，日前又被中央電視台曝光在二、三線城市發布假藥廣告，甚至冒充北京「同仁堂」，連累其正牌降血糖藥品被地方部門查處。對此，人民網發文批評「別再以醜陋方式上頭條」，「今日頭條」則回應，感謝央視曝光，將嚴厲打擊違法廣告。

「今日頭條」是一款手機上的新聞客戶端，成立近六年的時間，自稱用戶活躍數達2.4億，然而因傳播標題誇張的「假新聞」、色情低俗內容等，近年廣受批評，去年更遭到北京網信辦整頓。

央視財經《經濟半小時》欄目報導，近期有眾多觀眾舉報「今日頭條」在中小城市地區刊登違法醫藥品廣告。廣告鋪天蓋地，充斥治療失眠、鼻炎、高血壓、糖尿病等疾病的祕方。

其中一條北京同仁堂「同仁堂牌葛根山藥膠囊」的廣告並聲稱有降血糖奇效，在「今日頭條」發布的這則廣告中，被醫學界公認為一大難題的糖尿病被輕鬆化解，甚至還貼出治癒患者的身分證照片。

報導說，全國聞名的老字號，產品具有降糖功效，還有老專家講解，這樣的違規廣告確實很容易讓患者深信不疑。但在「今日頭條」發布的廣告上，如果你要購買的話，必須要通過一個微信號，才能買到這款產品。

然而宣稱效果如此之好的一款降糖藥，同仁堂藥店卻買不到，只能在網上這個微信號上購買。

由於不明真相的消費者購買之後不斷投訴，北京同仁堂的正規產品被個別省市予以查處。去年12月江蘇省食藥監局就發布官方公告，暫停銷售該膠囊，理由是未經審批、誇大保健食品功能、虛假宣傳。

新聞播出之後，昨日「今日頭條」在官方號發布聲明稱，央視報導涉及的違規廣告已被立即下線，相關廣告主帳戶已被永久封停，並被列入誠信黑名單，報導中涉及的南寧代理商已被永久終止一切合作。「今日頭條」並感謝央視的監督，並向用戶和商家致歉。未來將對全體銷售人員及代理廣告公司檢查整改。

廣告北京微信

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