復活節假期開始 香港百萬人出外旅遊

2018-03-31 11:08 中央社 香港31日電



香港地小人多，利用假期外遊已成為港人釋放壓力的選擇。據統計，香港最近兩天假期，有超過128萬人離境。

香港自3月30日起至4月2日放復活節假，連同週日，共有4天長假。但不少港人自3月29日起多請一天假，開始出外旅遊。

根據官方公布的統計，29日有56萬361人離境，30日則有72萬750人離境，兩天合計有超過128萬人從機場或陸地邊境離境。

不過，有關離境數字沒有區分是港人或是訪港旅客，如果扣除旅客人數，外遊港人人數應該沒有那麼多。

近幾年來，台灣、日本、南韓和泰國成為港人短途出遊的熱選地。