親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
金正恩訪北京
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

狄鶯孫鵬赴美救子 媒體苦守機場全撲空

「婚禮蟑螂」亂入瘋狂包菜 她終於被抓了

昆明商舖招牌變黑白配 「提升市容」被批：像辦喪事

2018-03-30 18:08世界日報 中國新聞組╱北京30日電

昆明市西山區包括巡津街、書林街、環城路等多地沿街店面均換成了統一的牌匾，多為灰底...
昆明市西山區包括巡津街、書林街、環城路等多地沿街店面均換成了統一的牌匾，多為灰底黑字或黑底白字。 世界日報記者蘇妍鳳／攝影
分享

雲南昆明一些路段沿街店面日前均換成統一的招牌牌匾，清一色灰底黑字或黑底白字，濃烈的「靈異風」引起議論。據稱，這是當地官方為提升市容之舉，卻招致批評聲浪，質疑是在搞「靈異店鋪」嗎？更有評論直指，「這是勞民傷財的瞎折騰」。

昆明市西山區包括巡津街、書林街、環城路等多地沿街店面均換成了統一的牌匾，多為灰底...
昆明市西山區包括巡津街、書林街、環城路等多地沿街店面均換成了統一的牌匾，多為灰底黑字或黑底白字。 世界日報記者葉玉鏡／攝影
分享

雲南網報導，昆明市西山區包括巡津街、書林街、環城路等多地沿街店面均換成了統一的牌匾，多為灰底黑字或黑底白字，不僅顏色、外形一樣，還用了同一字體。

多名被更換牌匾的商戶透露，從去年開始，西山區政府對商戶的牌匾進行了統一更換，具體由施工單位負責，此次更換牌匾並沒有提前通知，也沒有收費。

對於統一牌匾，有的商家表示無所謂。一名販賣生活用品的李老闆說，「牌匾更換前沒人商量，直接是政府統一更換的。而且換了有近一年的時間了，沒有影響生意」。但也有商家表示不好看，認為商店懸掛牌匾就是便於客戶識別，「這樣子統一，分辨不出來哪家是哪家」。

據報導，有市民對「黑底配白字」的牌匾有些不適，認為「之前不同類型的牌匾確實顯得有點亂，但是這個黑底配白字有點怪異。犯忌諱吧，看起來像是辦喪事的感覺」。市民李先生則稱，「太千篇一律了」。

西山區城管局相關人員表示，「統一更換主要路段店鋪招牌，是整治市容市貌工作的一項內容」。針對市民反映店招設計「太詭異」，該工作人員承認，設計圖小樣和施工實際效果有很大差異，將根據實際情況逐步調整。

對此，新京報刊登署名評論指出，一句「照片實物不符，會接著換」，便將工作失誤搪塞過去，有些輕描淡寫。要知道，這「靈異牌匾」一方連著生意受到影響的商戶利益，一方連著被浪費的公共財產。

評論強調，「規畫失誤是最大浪費，規畫折騰是最大忌諱」。像更換「靈異牌匾」這類不接地氣的操作，最終只能勞民傷財，讓旁人看了笑話。

北京公共財

相關新聞

陳敏爾學「薛西弗斯」全面肅清薄王孫流毒

2018-03-30 17:09

無人機「牽線」 跨港圳走私手機不法獲利23億

2018-03-30 16:19

強姦婦女、侮辱屍體 甘肅淫魔遭判死刑

2018-03-30 15:46

媳婦也不敢說我！ 失控奶奶28秒爆打孫女23下

2018-03-30 15:06

「完整複製」巴黎 杭州山寨小鎮讓法國攝影師看傻

2018-03-30 15:04

為救爸 湖北14歲班花1個月暴增6公斤

2018-03-30 15:02

粉絲跑千里 只為看網紅「西塘小哥哥」

2018-03-30 14:54

戰狼式維權再現！ 不滿郵輪因霧滯留 陸客唱歌抗議

2018-03-30 13:41

昆明鬧區招牌改全黑白 嚇到民眾連夜重噴

2018-03-30 12:16

男酒駕肇事逃逸釀一死一傷 赫然發現是自己妻兒

2018-03-30 11:52

北京「動批」河北開業 送車資運費吸客

2018-03-30 11:38

山西太原地鐵工地 挖出明代「鎮遠橋」

2018-03-30 10:32

浙江新幹線「鑒湖號」與王羲之遊紹興

2018-03-30 02:01

動車票價再優惠 最高打八折

2018-03-30 02:01

長壽之城上海 預期壽命逾83歲

2018-03-30 02:01

米奇遇上旗袍 迪士尼推滬系列

2018-03-30 02:01

一卡通暢遊220座城市 年底前上路

2018-03-30 02:01

海南環島高鐵 旅客量2500萬人次

2018-03-30 02:01

網路創業賽 掀「海絲」風

2018-03-30 02:01

東莞台校 啟用中華文教館

2018-03-30 02:01

陸陶瓷重鎮磁灶 千年絕藝闖海外

2018-03-30 02:01

福建馬尾造船 深海採礦我最行

2018-03-30 02:01

國中班花為父親1個月暴肥6公斤 原因惹哭網友…

2018-03-29 17:58

陸大學自主招生 北京清華要背「四書五經」

2018-03-29 12:37

三山國王祭典 兩岸傳承創新

2018-03-29 02:51

「襄漢歐」班列首發 14天到漢堡

2018-03-29 02:51

福建閩南街巷風貌 鬧市的鄉愁

2018-03-29 02:51

浙江杭州西湖 採摘龍井新茶

2018-03-29 02:51

連雲港市集瑞園 樂享鄉村之美

2018-03-29 02:51

3個地方叫周莊 各有各的專長

2018-03-29 02:51

劍橋大學「科創中心」落戶南京

2018-03-29 02:51

對岸封殺台獨色彩藝人

2018-03-29 01:42

去年賺168億港元 港鐵照加票價令市民不滿

2018-03-28 20:40

圓明園被劫青銅器「虎鎣」將在英拍賣 陸譴責

2018-03-28 19:12

圓明園被劫青銅器虎鎣 4月在英拍賣

2018-03-28 15:00

柯宇綸遭指台獨 國台辦：強尼凱克在中國上映被擱置

2018-03-28 14:13

2歲白血病童辦「婚禮」 網友得知內情心酸

2018-03-28 14:03

辱五星旗有罪 香港社運人士古思堯判囚2個月

2018-03-28 13:58

「三毛」火到海外 創作者獲大獎

2018-03-28 13:57
看更多

熱門文章

保母偷子26年後送回 兒變超廢母嘆：根本甩包袱

2018-03-30 14:56

男酒駕肇事逃逸釀一死一傷 赫然發現是自己妻兒

2018-03-30 11:52

第一夫人過招 彭麗媛、李雪主換了好幾套衣服

2018-03-30 08:58

台劇「動物系戀人啊」遭陸抵制 導演：「我不是台獨」

2018-03-30 12:16

麥草治沙 甘肅奇景

2018-03-30 02:01

山西太原地鐵工地 挖出明代「鎮遠橋」

2018-03-30 10:32

女子帶癱瘓前夫改嫁 現任丈夫不離不棄照料他

2018-03-30 16:12

習近平拿128萬的貴州茅台宴請金正恩 南韓媒體：文在寅輸了

2018-03-30 14:40

陸梵主教任命協議 最快明簽署

2018-03-30 00:58

媳婦也不敢說我！ 失控奶奶28秒爆打孫女23下

2018-03-30 15:06

習近平海上大閱兵 專家：美國全掌握 戰略嚇阻中國

2018-03-30 12:28

戰狼式維權再現！ 不滿郵輪因霧滯留 陸客唱歌抗議

2018-03-30 13:41

陸再成功發射2顆北斗三號衛星 將與此前6顆組網運行

2018-03-30 14:05

昆明鬧區招牌改全黑白 嚇到民眾連夜重噴

2018-03-30 12:16

海南環島高鐵 旅客量2500萬人次

2018-03-30 02:01

強姦婦女、侮辱屍體 甘肅淫魔遭判死刑

2018-03-30 15:46

Airbnb向中共披露用戶資訊 稱台港澳不受影響

2018-03-30 09:29

台商前進重慶 灑16億人民幣

2018-03-30 02:01

不是愚人節笑話！天宮一號約在4/1墜落地球

2018-03-30 12:46

人行整頓虛擬貨幣 加速研發數位貨幣

2018-03-30 00:02

政法系統出身 許甘露任陸首位移民局長

2018-03-30 00:58

浙江新幹線「鑒湖號」與王羲之遊紹興

2018-03-30 02:01

韓戰停戰簽署65週年 習近平傳出7月底訪問北韓

2018-03-30 13:18

遭指宣傳獨立 劉國深：我怎麼可能支持台獨

2018-03-29 20:19

無人機「牽線」 跨港圳走私手機不法獲利23億

2018-03-30 16:19

中共深改委 王滬寧、韓正接副主任

2018-03-30 00:58

一卡通暢遊220座城市 年底前上路

2018-03-30 02:01

陳敏爾學「薛西弗斯」全面肅清薄王孫流毒

2018-03-30 17:09

大陸來真的！ 研發數位貨幣 整頓虛擬貨幣

2018-03-30 00:31

付費用戶是最大靠山 愛奇藝在那斯達克掛牌

2018-03-30 00:02

中國港珠澳大橋 鋼材可建60座艾菲爾鐵塔

2018-03-29 23:13

省域競爭力排名 蘇粵京居前三

2018-03-30 02:01

樂玉成出任中國副外長 可能兼黨委書記

2018-03-30 15:01

動車票價再優惠 最高打八折

2018-03-30 02:01

西藏拚進化 目標南亞物流樞紐

2018-03-30 02:01

南海列隊大演習 共軍：為落實習近平要求

2018-03-29 20:10

北京「動批」河北開業 送車資運費吸客

2018-03-30 11:38

陸招收研究生80.5萬人 十年增近一倍

2018-03-30 01:00

「完整複製」巴黎 杭州山寨小鎮讓法國攝影師看傻

2018-03-30 15:04

孫宏斌認了…樂視是失敗投資

2018-03-30 00:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top