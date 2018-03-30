昆明商舖招牌變黑白配 「提升市容」被批：像辦喪事

2018-03-30 18:08 世界日報 中國新聞組╱北京30日電



昆明市西山區包括巡津街、書林街、環城路等多地沿街店面均換成了統一的牌匾，多為灰底黑字或黑底白字。 世界日報記者蘇妍鳳／攝影 分享 facebook

雲南昆明一些路段沿街店面日前均換成統一的招牌牌匾，清一色灰底黑字或黑底白字，濃烈的「靈異風」引起議論。據稱，這是當地官方為提升市容之舉，卻招致批評聲浪，質疑是在搞「靈異店鋪」嗎？更有評論直指，「這是勞民傷財的瞎折騰」。

昆明市西山區包括巡津街、書林街、環城路等多地沿街店面均換成了統一的牌匾，多為灰底黑字或黑底白字。 世界日報記者葉玉鏡／攝影 分享 facebook

雲南網報導，昆明市西山區包括巡津街、書林街、環城路等多地沿街店面均換成了統一的牌匾，多為灰底黑字或黑底白字，不僅顏色、外形一樣，還用了同一字體。

多名被更換牌匾的商戶透露，從去年開始，西山區政府對商戶的牌匾進行了統一更換，具體由施工單位負責，此次更換牌匾並沒有提前通知，也沒有收費。

對於統一牌匾，有的商家表示無所謂。一名販賣生活用品的李老闆說，「牌匾更換前沒人商量，直接是政府統一更換的。而且換了有近一年的時間了，沒有影響生意」。但也有商家表示不好看，認為商店懸掛牌匾就是便於客戶識別，「這樣子統一，分辨不出來哪家是哪家」。

據報導，有市民對「黑底配白字」的牌匾有些不適，認為「之前不同類型的牌匾確實顯得有點亂，但是這個黑底配白字有點怪異。犯忌諱吧，看起來像是辦喪事的感覺」。市民李先生則稱，「太千篇一律了」。

西山區城管局相關人員表示，「統一更換主要路段店鋪招牌，是整治市容市貌工作的一項內容」。針對市民反映店招設計「太詭異」，該工作人員承認，設計圖小樣和施工實際效果有很大差異，將根據實際情況逐步調整。

對此，新京報刊登署名評論指出，一句「照片實物不符，會接著換」，便將工作失誤搪塞過去，有些輕描淡寫。要知道，這「靈異牌匾」一方連著生意受到影響的商戶利益，一方連著被浪費的公共財產。

評論強調，「規畫失誤是最大浪費，規畫折騰是最大忌諱」。像更換「靈異牌匾」這類不接地氣的操作，最終只能勞民傷財，讓旁人看了笑話。