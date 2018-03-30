親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
金正恩訪北京
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

酒女撞死烘焙坊老闆重判9年半 超乎家屬律師預期

無人機「牽線」 跨港圳走私手機不法獲利23億

2018-03-30 16:19世界日報 香港新聞組╱香港30日電

深圳海關近日破獲一起大型走私案，嫌犯利用無人航拍機飛越邊境，牽纜線到對岸香港再走私手機過來，目前已逮捕26人，初估涉案金額多達幣5億人民幣（約台幣23億）。

央視新聞報導，深圳海關緝私局去年下半年接獲線報，吳姓嫌犯集結大量人員在深港邊境走私iPhone。緝私人員發現，深圳市羅湖區延芳路某社區的馬路對面就是香港，走私集團在這裡租了兩個樓層較高的房間，每到深夜便將窗戶拆下，進行走私活動。

深圳海關緝私局文錦渡分局長楊銳指出，走私集團操作無人機飛過邊境，把線拉到香港。香港一側是蓮麻坑村的一片空地，空地中間的一間獨立房屋就是香港走私集團利用飛線向對面發貨的據點，相距只有幾十米。

深圳海關緝私局文錦渡分局偵查科副科長陳亮指出，香港一側的走私集團將線固定住以後，就利用絞盤和固定在房頂上的滑輪運送貨品，每次可以裝20支手機。

他說，嫌犯利用夜間作業，還鋪設地毯消音減震，以免驚擾旁邊住戶；由於走私量太大，驅動絞盤的電機已經燒壞好幾台。

報導指出，警方近日展開行動，一舉破獲兩處犯罪地點，逮捕26名嫌犯，現場查獲手機4000多支。

落網嫌犯供稱，走私以蘋果手機為主。一些舊手機在香港經過維修、翻新以後，便透過這個管道走私到內地，以較低的價格流入市場，每台翻新手機可以賺得20到30人民幣；走私一支最新款手機，則可以賺近百人民幣。

陳亮表示，這個集團一天最多可以走私1.5萬支手機，每月可賺上千萬人民幣。經初步估算，涉案金額高達5億人民幣。

走私飛天遁地…港深邊境曾挖600米地道

【香港新聞組╱香港30日電】

走私集團利用港深邊境走私無所不用其極，港深執法部門過往曾破獲各種挖地道或搭飛索等「飛天遁地」走私方式，可謂層出不窮。

蘋果日報報導，2008年7月，深港兩地執法部門曾破獲一個橫跨深圳河底下、長達600米的地底走私管道，管道出口直徑12厘米，深入地底6米，橫跨深圳河河床，連接深圳羅湖羅芳村及香港打鼓嶺李屋村間。走私集團將手機及電子零件放在尼龍袋內，拉到深圳。兩地共拘捕港人主腦在內12男女，並撿獲手機等共值840萬港元（約3115萬台幣）貨物。

其實在利用無人機搭建空中飛索前，港深兩地執法部門已不止一次破獲走私集團的飛索走私案。據報導，2008年5月27日，深港兩地執法部門發現不法分子利用沙頭角瀚海翠庭花園靠近深港邊境的地理位置，利用特製彈弓，將綁住魚線的鉛塊射到港境，架設飛索走私手機等電子產品。行動中兩地共拘捕16人，其中陳姓主犯在深圳被判監三年。

另外，2011年8月3日凌晨，深圳海關與香港海關等部門再次聯手在沙頭角再度破獲「飛索」走私案，拘捕6人，其中陳姓疑犯就是3年前被判監3年，才出獄兩個月又犯案。

落網嫌犯供稱，走私以蘋果手機為主。一些舊手機在香港經過維修、翻新以後，便透過這個...
落網嫌犯供稱，走私以蘋果手機為主。一些舊手機在香港經過維修、翻新以後，便透過這個管道走私到內地，以較低的價格流入市場，每台翻新手機可以賺得20到30人民幣；走私一支最新款手機，則可以賺近百人民幣。 世界日報記者劉玄寧／製表
分享

走私香港深圳

相關新聞

媳婦也不敢說我！ 失控奶奶28秒爆打孫女23下

2018-03-30 15:06

男酒駕肇事逃逸釀一死一傷 赫然發現是自己妻兒

2018-03-30 11:52

強姦婦女、侮辱屍體 甘肅淫魔遭判死刑

2018-03-30 15:46

「完整複製」巴黎 杭州山寨小鎮讓法國攝影師看傻

2018-03-30 15:04

為救爸 湖北14歲班花1個月暴增6公斤

2018-03-30 15:02

粉絲跑千里 只為看網紅「西塘小哥哥」

2018-03-30 14:54

戰狼式維權再現！ 不滿郵輪因霧滯留 陸客唱歌抗議

2018-03-30 13:41

昆明鬧區招牌改全黑白 嚇到民眾連夜重噴

2018-03-30 12:16

北京「動批」河北開業 送車資運費吸客

2018-03-30 11:38

山西太原地鐵工地 挖出明代「鎮遠橋」

2018-03-30 10:32

浙江新幹線「鑒湖號」與王羲之遊紹興

2018-03-30 02:01

動車票價再優惠 最高打八折

2018-03-30 02:01

長壽之城上海 預期壽命逾83歲

2018-03-30 02:01

米奇遇上旗袍 迪士尼推滬系列

2018-03-30 02:01

一卡通暢遊220座城市 年底前上路

2018-03-30 02:01

海南環島高鐵 旅客量2500萬人次

2018-03-30 02:01

網路創業賽 掀「海絲」風

2018-03-30 02:01

東莞台校 啟用中華文教館

2018-03-30 02:01

陸陶瓷重鎮磁灶 千年絕藝闖海外

2018-03-30 02:01

福建馬尾造船 深海採礦我最行

2018-03-30 02:01

國中班花為父親1個月暴肥6公斤 原因惹哭網友…

2018-03-29 17:58

陸大學自主招生 北京清華要背「四書五經」

2018-03-29 12:37

三山國王祭典 兩岸傳承創新

2018-03-29 02:51

「襄漢歐」班列首發 14天到漢堡

2018-03-29 02:51

福建閩南街巷風貌 鬧市的鄉愁

2018-03-29 02:51

浙江杭州西湖 採摘龍井新茶

2018-03-29 02:51

連雲港市集瑞園 樂享鄉村之美

2018-03-29 02:51

3個地方叫周莊 各有各的專長

2018-03-29 02:51

劍橋大學「科創中心」落戶南京

2018-03-29 02:51

對岸封殺台獨色彩藝人

2018-03-29 01:42

去年賺168億港元 港鐵照加票價令市民不滿

2018-03-28 20:40

圓明園被劫青銅器「虎鎣」將在英拍賣 陸譴責

2018-03-28 19:12

圓明園被劫青銅器虎鎣 4月在英拍賣

2018-03-28 15:00

柯宇綸遭指台獨 國台辦：強尼凱克在中國上映被擱置

2018-03-28 14:13

2歲白血病童辦「婚禮」 網友得知內情心酸

2018-03-28 14:03

辱五星旗有罪 香港社運人士古思堯判囚2個月

2018-03-28 13:58

「三毛」火到海外 創作者獲大獎

2018-03-28 13:57

香港「紡織大王」陳瑞球辭世 享壽91歲

2018-03-28 13:49

中國國台辦：肯亞案28日二審宣判

2018-03-28 12:52
看更多

熱門文章

男酒駕肇事逃逸釀一死一傷 赫然發現是自己妻兒

2018-03-30 11:52

國中班花為父親1個月暴肥6公斤 原因惹哭網友…

2018-03-29 17:58

保母偷子26年後送回 兒變超廢母嘆：根本甩包袱

2018-03-30 14:56

第一夫人過招 彭麗媛、李雪主換了好幾套衣服

2018-03-30 08:58

麥草治沙 甘肅奇景

2018-03-30 02:01

台劇「動物系戀人啊」遭陸抵制 導演：「我不是台獨」

2018-03-30 12:16

山西太原地鐵工地 挖出明代「鎮遠橋」

2018-03-30 10:32

習近平拿128萬的貴州茅台宴請金正恩 南韓媒體：文在寅輸了

2018-03-30 14:40

陸梵主教任命協議 最快明簽署

2018-03-30 00:58

戰狼式維權再現！ 不滿郵輪因霧滯留 陸客唱歌抗議

2018-03-30 13:41

媳婦也不敢說我！ 失控奶奶28秒爆打孫女23下

2018-03-30 15:06

習近平海上大閱兵 專家：美國全掌握 戰略嚇阻中國

2018-03-30 12:28

昆明鬧區招牌改全黑白 嚇到民眾連夜重噴

2018-03-30 12:16

海南環島高鐵 旅客量2500萬人次

2018-03-30 02:01

陸再成功發射2顆北斗三號衛星 將與此前6顆組網運行

2018-03-30 14:05

女子帶癱瘓前夫改嫁 現任丈夫不離不棄照料他

2018-03-30 16:12

Airbnb向中共披露用戶資訊 稱台港澳不受影響

2018-03-30 09:29

台商前進重慶 灑16億人民幣

2018-03-30 02:01

人行整頓虛擬貨幣 加速研發數位貨幣

2018-03-30 00:02

政法系統出身 許甘露任陸首位移民局長

2018-03-30 00:58

浙江新幹線「鑒湖號」與王羲之遊紹興

2018-03-30 02:01

不是愚人節笑話！天宮一號約在4/1墜落地球

2018-03-30 12:46

遭指宣傳獨立 劉國深：我怎麼可能支持台獨

2018-03-29 20:19

強姦婦女、侮辱屍體 甘肅淫魔遭判死刑

2018-03-30 15:46

韓戰停戰簽署65週年 習近平傳出7月底訪問北韓

2018-03-30 13:18

中共深改委 王滬寧、韓正接副主任

2018-03-30 00:58

一卡通暢遊220座城市 年底前上路

2018-03-30 02:01

付費用戶是最大靠山 愛奇藝在那斯達克掛牌

2018-03-30 00:02

大陸來真的！ 研發數位貨幣 整頓虛擬貨幣

2018-03-30 00:31

中國港珠澳大橋 鋼材可建60座艾菲爾鐵塔

2018-03-29 23:13

省域競爭力排名 蘇粵京居前三

2018-03-30 02:01

動車票價再優惠 最高打八折

2018-03-30 02:01

南海列隊大演習 共軍：為落實習近平要求

2018-03-29 20:10

西藏拚進化 目標南亞物流樞紐

2018-03-30 02:01

北京「動批」河北開業 送車資運費吸客

2018-03-30 11:38

樂玉成出任中國副外長 可能兼黨委書記

2018-03-30 15:01

陸招收研究生80.5萬人 十年增近一倍

2018-03-30 01:00

金正恩神祕專門列車直擊 內擁粉紅皮沙發

2018-03-29 22:37

深圳破獲無人機走私手機 涉案金額23億

2018-03-29 17:38

天宮一號將進入大氣層 時間就在本週末

2018-03-29 20:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top