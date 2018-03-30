無人機「牽線」 跨港圳走私手機不法獲利23億

2018-03-30 16:19 世界日報 香港新聞組╱香港30日電



深圳海關近日破獲一起大型走私案，嫌犯利用無人航拍機飛越邊境，牽纜線到對岸香港再走私手機過來，目前已逮捕26人，初估涉案金額多達幣5億人民幣（約台幣23億）。

央視新聞報導，深圳海關緝私局去年下半年接獲線報，吳姓嫌犯集結大量人員在深港邊境走私iPhone。緝私人員發現，深圳市羅湖區延芳路某社區的馬路對面就是香港，走私集團在這裡租了兩個樓層較高的房間，每到深夜便將窗戶拆下，進行走私活動。

深圳海關緝私局文錦渡分局長楊銳指出，走私集團操作無人機飛過邊境，把線拉到香港。香港一側是蓮麻坑村的一片空地，空地中間的一間獨立房屋就是香港走私集團利用飛線向對面發貨的據點，相距只有幾十米。

深圳海關緝私局文錦渡分局偵查科副科長陳亮指出，香港一側的走私集團將線固定住以後，就利用絞盤和固定在房頂上的滑輪運送貨品，每次可以裝20支手機。

他說，嫌犯利用夜間作業，還鋪設地毯消音減震，以免驚擾旁邊住戶；由於走私量太大，驅動絞盤的電機已經燒壞好幾台。

報導指出，警方近日展開行動，一舉破獲兩處犯罪地點，逮捕26名嫌犯，現場查獲手機4000多支。

落網嫌犯供稱，走私以蘋果手機為主。一些舊手機在香港經過維修、翻新以後，便透過這個管道走私到內地，以較低的價格流入市場，每台翻新手機可以賺得20到30人民幣；走私一支最新款手機，則可以賺近百人民幣。

陳亮表示，這個集團一天最多可以走私1.5萬支手機，每月可賺上千萬人民幣。經初步估算，涉案金額高達5億人民幣。

走私飛天遁地…港深邊境曾挖600米地道

【香港新聞組╱香港30日電】

走私集團利用港深邊境走私無所不用其極，港深執法部門過往曾破獲各種挖地道或搭飛索等「飛天遁地」走私方式，可謂層出不窮。

蘋果日報報導，2008年7月，深港兩地執法部門曾破獲一個橫跨深圳河底下、長達600米的地底走私管道，管道出口直徑12厘米，深入地底6米，橫跨深圳河河床，連接深圳羅湖羅芳村及香港打鼓嶺李屋村間。走私集團將手機及電子零件放在尼龍袋內，拉到深圳。兩地共拘捕港人主腦在內12男女，並撿獲手機等共值840萬港元（約3115萬台幣）貨物。

其實在利用無人機搭建空中飛索前，港深兩地執法部門已不止一次破獲走私集團的飛索走私案。據報導，2008年5月27日，深港兩地執法部門發現不法分子利用沙頭角瀚海翠庭花園靠近深港邊境的地理位置，利用特製彈弓，將綁住魚線的鉛塊射到港境，架設飛索走私手機等電子產品。行動中兩地共拘捕16人，其中陳姓主犯在深圳被判監三年。

另外，2011年8月3日凌晨，深圳海關與香港海關等部門再次聯手在沙頭角再度破獲「飛索」走私案，拘捕6人，其中陳姓疑犯就是3年前被判監3年，才出獄兩個月又犯案。