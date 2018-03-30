粉絲跑千里 只為看網紅「西塘小哥哥」

2018-03-30 14:54 世界日報 杭州30日電



浙江西塘古鎮燒烤街有個拉客的「西塘小哥哥」，他的舞步奇妙任性，還伴隨極快吆喝：「小姐姐吃飯嗎？討厭都不來我家吃飯……」在某門戶網站，他的視頻點擊量超過4億次；據錢江晚報報導，好奇的粉絲如潮水般湧來，追逐這個18歲「抖音網紅」袁開超，還有人跑了1000多公里，就為了看他一眼。

抖音網紅“西塘小哥哥”(圖／錢塘新聞) 分享 facebook

袁開超來自雲南昭通，和哥哥們一道來西塘打拚，抖音改變了他的生活。

燒烤街短短50米，兩邊林立著烤魚店、小龍蝦店、川菜館，袁開超是整條街拉客的人中年紀最小的。西塘正值旅遊旺季，從下午4時半上班開始，無數個手機鏡頭對準他，他的一句「討厭」、「死鬼」，都能在人群裡炸開笑聲。

幾個來自湖北的女孩，聲稱她們跑了1000多公里，就為了看袁開超一眼。她們對著袁開超360度無死角地拍攝，一個女孩調侃，「你怎麼這麼矮。」不過，四人商量了半天，最後只進店點了一份18元的尖椒皮蛋。

抖音網紅“西塘小哥哥”(圖／錢塘新聞) 分享 facebook

如果客人無動於衷，他會嘟著嘴巴撒嬌：「你看你都這麼瘦了，還不多吃一點。」不少女孩紅著臉被袁開超拉進店，笑得合不攏嘴。不過，門前有許多拿著手機拍了半天、起哄要他跳舞的遊客，看完熱鬧就走了。

上海遊客曹偉算是「忠粉」，在抖音刷到袁開超的視頻之時，正值人生低谷，「我喜歡他兩點，一是夠賣力，二是不要臉，」曹偉總結，「這不是我們創業最需要的特質嗎？」

報導指出，面對鏡頭，袁開超有些靦腆。若答不上來，他就比一個招牌式的蘭花指，「因為我騷啊，死鬼。」他把自己的走紅，歸結為自己的「性感和魅力」。袁開超有著濃重西南口音，他說走紅後多了很多朋友，很開心。他說自己的夢想是掙錢，開一家小店。這個夢想或許將加速實現：店裡的客人是以往的三倍，老闆隨即給他漲了三倍工資，他每月能拿到1萬8000元人民幣(約2860美元)。

而杭州網報導，有人爆料，「西塘小哥哥」原來年薪5萬，暴紅以後，不再做飯店服務員了，而是簽約了一家演藝公司，年薪也漲到了50萬！

抖音網紅“西塘小哥哥”(圖／錢塘新聞) 分享 facebook

「若非為飯碗 誰願扮小丑」

報導稱，袁開超的走紅是一場意外，三月的一天，來西塘旅遊的揚州職員拍下他，並上傳到抖音。「整條街就你最騷，就你家了。」這條視頻收穫近208萬個讚。

袁開超走紅後，邀約紛至沓來，也有人諷刺他難看，「像猴子一樣，」袁開超很委屈：「如果不是為了飯碗，誰願意扮小丑呢？」他覺得自己只是拚盡全力地生活。

幸好他也看到很多「小哥哥」、「小姐姐」為他叫好。其中一條留言最為暖心：「小哥哥，你跳舞累不累啊？我給你買雙鞋吧。」拉客半年，袁開超跳壞了七、八雙鞋。