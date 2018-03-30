親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
金正恩訪北京
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

福建馬尾造船 深海採礦我最行

2018-03-30 02:01聯合報 中新社

福建馬尾造船公司打造的深海採礦船昨在福州市連江縣粗蘆島下水。它的採礦系統能採集深海2500公尺的礦區，還可持續海上定位作業5年。

中新社
中新社
分享

福建

相關新聞

海南環島高鐵 旅客量2500萬人次

2018-03-30 02:01

浙江新幹線「鑒湖號」與王羲之遊紹興

2018-03-30 02:01

動車票價再優惠 最高打八折

2018-03-30 02:01

長壽之城上海 預期壽命逾83歲

2018-03-30 02:01

米奇遇上旗袍 迪士尼推滬系列

2018-03-30 02:01

一卡通暢遊220座城市 年底前上路

2018-03-30 02:01

網路創業賽 掀「海絲」風

2018-03-30 02:01

東莞台校 啟用中華文教館

2018-03-30 02:01

陸陶瓷重鎮磁灶 千年絕藝闖海外

2018-03-30 02:01

國中班花為父親1個月暴肥6公斤 原因惹哭網友…

2018-03-29 17:58

陸大學自主招生 北京清華要背「四書五經」

2018-03-29 12:37

三山國王祭典 兩岸傳承創新

2018-03-29 02:51

「襄漢歐」班列首發 14天到漢堡

2018-03-29 02:51

福建閩南街巷風貌 鬧市的鄉愁

2018-03-29 02:51

浙江杭州西湖 採摘龍井新茶

2018-03-29 02:51

連雲港市集瑞園 樂享鄉村之美

2018-03-29 02:51

3個地方叫周莊 各有各的專長

2018-03-29 02:51

劍橋大學「科創中心」落戶南京

2018-03-29 02:51

對岸封殺台獨色彩藝人

2018-03-29 01:42

去年賺168億港元 港鐵照加票價令市民不滿

2018-03-28 20:40

圓明園被劫青銅器「虎鎣」將在英拍賣 陸譴責

2018-03-28 19:12

圓明園被劫青銅器虎鎣 4月在英拍賣

2018-03-28 15:00

柯宇綸遭指台獨 國台辦：強尼凱克在中國上映被擱置

2018-03-28 14:13

2歲白血病童辦「婚禮」 網友得知內情心酸

2018-03-28 14:03

辱五星旗有罪 香港社運人士古思堯判囚2個月

2018-03-28 13:58

「三毛」火到海外 創作者獲大獎

2018-03-28 13:57

香港「紡織大王」陳瑞球辭世 享壽91歲

2018-03-28 13:49

中國國台辦：肯亞案28日二審宣判

2018-03-28 12:52

陝西油菜花盛開 遊人絡繹不絕

2018-03-28 02:52

上海首條自駕地鐵 周六上路

2018-03-28 02:52

兩岸媽祖宮廟 湄洲島種友誼林

2018-03-28 02:52

嗩呐喊山 姑娘採茶

2018-03-28 02:52

三亞-泗水首航 拓展經貿合作

2018-03-28 02:52

穿越黃河 隧道盾構機挖供暖道

2018-03-28 02:52

首建頁岩氣田 年產百億立方米

2018-03-28 02:52

一群中國女孩海外排隊等死刑 到底做了什麼事？

2018-03-27 16:38

中國公民不聽勸去險區 當局將不再免費救

2018-03-27 16:16

想考北京清華大學經學專業 先背四書五經

2018-03-27 15:51

當東方美學碰上摩登風尚 中國國際時裝周北京登場

2018-03-27 15:42
看更多

熱門文章

金蟬脫殼？ 女扒手遭逮後當街脫光 試圖驚呆路人

2018-03-29 12:54

「把整座巴黎搬到杭州」 大陸山寨小鎮讓法國攝影師看傻

2018-03-29 11:08

十億貪官判死刑 中共十八大後首例

2018-03-29 09:52

國中班花為父親1個月暴肥6公斤 原因惹哭網友…

2018-03-29 17:58

二天沒洗頭約速食店相親 工程師被甩問：節儉錯了嗎？

2018-03-29 11:08

李雪主出訪創先河 確立北韓第一夫人地位

2018-03-29 09:26

【重磅快評】見了劉結一 朱立倫就會賣台嗎？

2018-03-29 10:04

訪「中國矽谷」中關村 金正恩李雪主試玩VR

2018-03-29 14:55

笨賊偷法拉利敞篷不會關車頂… 一路淋雨耍帥開車

2018-03-29 13:41

習金會訊息：美對北韓任何行動 須習近平點頭

2018-03-29 16:19

重慶薄孫流毒 孫政才以「中國最年輕政治人物」自居

2018-03-29 14:42

訪中國待遇比一比 韓媒：金正恩勝文在寅

2018-03-29 12:07

北京無條件援助政策 專家：不可能

2018-03-29 11:41

肯亞詐騙案 陸委會：大陸嚴重侵害我國人權益

2018-03-29 00:21

陸大學自主招生 北京清華要背「四書五經」

2018-03-29 12:37

中共深改委召開首次會議 正副主任確認

2018-03-29 13:51

中美2大國間博弈 金正恩想「一兩撥千斤」 兩頭通吃

2018-03-29 16:21

習近平會金正恩 搶先對「川金會」表態

2018-03-29 16:22

美軍艦訪港 疑停靠解放軍海軍基地

2018-03-29 03:15

不是任何獨立都不行 陸學者遭舉報宣傳台獨

2018-03-29 15:17

遭指宣傳獨立 劉國深：我怎麼可能支持台獨

2018-03-29 20:19

南海列隊大演習 共軍：為落實習近平要求

2018-03-29 20:10

深圳破獲無人機走私手機 涉案金額23億

2018-03-29 17:38

中國港珠澳大橋 鋼材可建60座艾菲爾鐵塔

2018-03-29 23:13

重慶黨媒狠批薄孫：害得工作跑偏走歪

2018-03-29 13:38

麥草治沙 甘肅奇景

2018-03-30 02:01

陸梵主教任命協議 最快明簽署

2018-03-30 00:58

天宮一號將進入大氣層 時間就在本週末

2018-03-29 20:19

中國推減負大禮 年減稅估逾1.8兆

2018-03-29 14:29

金正恩神祕專門列車直擊 內擁粉紅皮沙發

2018-03-29 22:37

陸國防部：與美協調美防長馬提斯到訪事宜

2018-03-29 23:13

傳陸地下主教郭希錦 復活節前夕遭拘

2018-03-29 17:37

裁軍30萬 陸國防部：已基本完成

2018-03-29 23:12

台旅會推出電子書：對台灣上癮的10個理由

2018-03-29 19:19

海南環島高鐵 旅客量2500萬人次

2018-03-30 02:01

愛奇藝在那斯達克掛牌

2018-03-30 00:02

楊潔篪：金正恩訪陸有助朝鮮半島非核化

2018-03-29 22:37

陸招收研究生80.5萬人 十年增近一倍

2018-03-30 01:00

人行整頓虛擬貨幣 加速研發數位貨幣

2018-03-30 00:02

台商前進重慶 灑16億人民幣

2018-03-30 02:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top