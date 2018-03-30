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陸陶瓷重鎮磁灶 千年絕藝闖海外

2018-03-30 02:01聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

多年前，福建晉江磁灶出產的陶瓷就隨著「海上絲綢之路」走向世界。今天，伴隨建陶行業多輪洗牌，有著「中國陶瓷重鎮」之稱的磁灶重煥新生：數以萬計的磁灶人外出經營建材生意，磁灶陶瓷又大量銷往海內外。

中新社報導，2017年初，晉江磁灶窑系金交椅山窑址被列入「古泉州（刺桐）史跡」16個遺產點之一，參與申報世界文化遺產。29日，中新社記者探訪晉江磁灶窑系金交椅山窑址，感受傳承千年的陶瓷製作工藝，聆聽泉州古代外銷陶瓷的故事。

磁灶，地處晉江市西北部，面積56平方公里，梅溪穿流而過，境內丘陵起伏蘊藏豐富的高嶺土資源，是歷史悠久的陶瓷之鄉。其制陶歷史已有1700多年，「磁灶」因此得名。

晉江市文保中心主任、晉江市博物館館長吳金鵬表示，經過多次調查與考古發掘，至今已發現磁灶窑遺址26處，其中宋元時期磁灶窑遺址12處；產自磁灶的陶瓷是「海上絲綢之路」的大宗貨物，在器形、紋飾上反映出適應海外市場需求的風格，遠銷東亞、東南亞、南亞和東非等地區。

金交椅山窑址是目前磁灶窑系中經科學考古發掘面積最大、保存最為完好、出土遺物最多的一處宋代窑址，其生產活動開展的年代與「海上絲綢之路」的興衰緊密相聯。

明清時期，受「海禁」政策及東南沿海內憂外患的影響，泉州港逐漸衰弱，磁灶窑亦窑場減少、產量遞減。

清朝末年，磁灶窑業逐步實現轉型，從生產日用器皿轉變為生產建築陶瓷，延續至今。

到了20世紀末期，晉江磁灶已經發展成為福建省規模最大的陶瓷建材生產基地和專業市場，它也是全國四大建築陶瓷生產基地之一。

目前，晉江磁灶鎮共有陶瓷生產企業275家，其中規模以上的企業共75家，陶瓷生產線約165條，年產值247億元人民幣。

磁灶鎮黨委書記黃延藝表示，磁灶這個始終以燒制陶瓷而聞名于世的千年古鎮，已揚起新一輪發展的風帆。

首屆中國（晉江）家裝建材博覽會4月1日將開幕。屆時，來自海內外的陶瓷建材品牌、採購商雲集磁灶，一同走進這座充滿活力的現代新城，感受傳承千年的陶瓷文化。

世界文化遺產福建遺址

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