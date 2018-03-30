東莞台校 啟用中華文教館

中華文化教育館內的國藝堂昨揭牌。 樊德平／攝影 分享 facebook 東莞台商子弟學校今（30）日舉辦成人禮，全心打造的中華文化教育館也正式落成揭幕，「文化是民族的靈魂，文化強民族就強。」東莞台校董事長葉宏燈表示，該館將中華文化深厚的文化底蘊融入日常教育，要讓學生深入了解先祖先賢的事蹟，學習他們的偉大精神。

東莞台校創校至今邁入第十八年個年頭，始終致力於中華文化的弘揚與傳承，從2008年起就建有典範牆、思源堂、文化廊、台灣文化教育館，現在又在原有的基礎上，建立麗德書院、華夏廳和國藝堂，整合為「中華文化教育館」。

昨（29）日，校方率先邀請董事會成員參與麗德書院、華夏廳和國藝堂的揭牌儀式，並實地參觀。

中學部部主任劉義龍介紹，麗德書院內有經史子集、四庫全書，以及觸碰屏一體機，將作為學生教室，希望培養學子光明磊落的精神，成為棟樑之才。

華夏廳中羅列了從三皇五帝到現代歷朝歷代的重要事蹟，並採中西年代對照，讓學子可了解中華文化與西方並進發展的歷程。特別的是，廳內還擺放有不少葉董的私藏骨董，如唐朝唐三彩、宋代的青花瓷、明朝的景泰藍等，讓學生可一睹文物真容。

國藝堂則由書法教室、茶藝館和古箏展演廳組成，希望學生可以用心學習並體會國學的精妙之處。

「我們的文化底蘊來自於歷代祖先打拚和生存的經驗，」葉宏燈表示，全新打造的中華文化教育館，將讓學生深入認識自己來自何處，從而建立起民族自信心，東莞台校自創校以來一直積極倡導弘揚中華文化，期盼促進兩岸心靈契合，推動兩岸關係和平發展。