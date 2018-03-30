長壽之城上海 預期壽命逾83歲

2018-03-30 02:01 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



上海每10萬人中擁有百歲老人數從2016年的13.5人已增加到14.9人，成為名副其實的長壽之城。

中新社報導，上海市民政局、上海市老齡辦和上海市統計局29日在滬聯合發佈的最新老年人口和老齡事業發展信息表明，截至2017年12月31日，上海戶籍老年人口中，100歲及以上老年人口2163人。其中，男性549人，佔25.4%；女性1614人，佔74.6%。60歲及以上老年人口已達483.60萬，佔戶籍總人口的33.2%，老齡化程度穩步提升。

「上海人口老齡化有鮮明特徵」。上海市民政局老齡工作處處長陳躍斌分析稱，首先，上海的老齡化程度穩步提升。2017年，上海60歲及以上老年人口已經達到483.60萬人，比上一年增長5.6%。近三年來，與上一年同期相比，申城60歲及以上老年人口增速分別為5.6%、5%、5.3%。

其次，高齡老年人口增速持續放緩。2017年上海80歲及以上高齡老年人口80.58萬人，比上年增加了0.92萬人，增長1.2個百分點；佔老年人口的比重則下降了0.7個百分點，占總人口比重與2016年接近持平。此外，上海16個區80歲及以上人口佔本地區60歲及以上人口比例較2016年相比首次全部下降。陳躍斌認為這顯示了上海高齡老年人口數量的增長速度要低於老年人口的增速。

上海人口預期壽命繼續攀升。2017年，上海人口預期壽命為83.37歲，其中男性80.98歲，女性85.85歲。