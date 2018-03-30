一卡通暢遊220座城市 年底前上路

2018-03-30 02:01 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸交通運輸部29日披露，「交通一卡通運營服務質量管理辦法（試行）」，將於4月1日起正式實施。

中新社報導，交通運輸部運輸服務司巡視員王水平29日在北京召開的例行新聞發布會上表示，交通運輸部全力推進交通一卡通在全國通用，即持有「交通聯合」標誌的交通一卡通，可以在全國實現互聯互通的所有城市通用。

他強調，交通運輸部明確今年年底前完成220個城市交通一卡通的互聯互通，併力爭到2020年基本實現全國城鄉的互聯互通。

王水平稱，「交通一卡通運營服務質量管理辦法（試行）」建立的交通一卡通政策實施，為國人提供了多重保障。除了上述「交通聯合」標誌的交通一卡通，可以在全國實現互聯互通的所有城市通用外，交通一卡通在異地使用時，應享受當地有關優惠政策。

此外，還提供充值、使用、退換的保障，交通一卡通運營機構可採用現金、銀行轉帳、移動支付和互聯網等方式開展充值業務。對於超出有效期限但尚有餘額的交通一卡通，發卡機構應當提供延期、啟用等服務，交通一卡通押金和卡內餘額可以按規定贖回，避免持卡人資金權益受損。

截至目前，中國已有190個地級以上城市初步實現交通一卡通互聯互通，發行互聯互通卡片1300萬張，覆蓋了京津冀、長三角、珠三角、長江經濟帶等多個重點區域，實現了公交、地鐵、出租汽車、公共自行車以及輪渡等多方應用。