浙江新幹線「鑒湖號」與王羲之遊紹興

2018-03-30 02:01 聯合報 中新社



浙江紹興風情旅遊新幹線「鑒湖號」城際動車組開通試運行，全長約64公里，採用書聖王羲之字體分別冠名以「鑒湖號」、「蘭亭號」和「稽山號」。