動車票價再優惠 最高打八折

2018-03-30 02:01 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國鐵路總公司29日公布，自2018年4月28日起至年底，鐵路部門將進一步擴大動車票價下浮折扣，最大折扣幅度將達20%，即原價的八折。

中新社報導，中國鐵路總公司相關負責人介紹，將對廣州至珠海、海南環島、南京至安慶、丹東至大連、青島至榮城、鄭州至開封、武漢至孝感等28條城際鐵路部分動車組列車票價，實行不同形式、不同幅度的折扣優惠，最大折扣幅度由前期試點的10%提高到20%。這是自2017年底對鐵路局集團公司管內14條動車組列車運營線路動車組列車票價開展浮動試點後，又一次大範圍實施票價優惠。

該負責人表示，這是鐵路部門構建有升有降、靈活折價的票價服務機制的積極探索。此外，鐵路部門還將優化推出一系列服務措施。

一是持續完善鐵路運輸服務措施。12306客服在提供餘票查詢、網絡訂餐、互聯網選座等信息服務的基礎上，增加完善正晚點信息、站內導航、重點旅客預約、遺失物品查找等服務。在遇到列車誤點等突發情況下，及時推送運行調整安排信息；在全國高鐵主要大站提供站車WiFi服務；進一步擴展服務台服務功能，為旅客提供應急改簽、求助服務、會員服務、咨詢服務和投訴建議等服務。

二是加強對重點旅客的關愛服務。如：進一步推進地市級以上車站候車區母嬰服務區、哺乳區建設，提供嬰兒護理台、飲水機、電源、座椅等設施。

三是提供差異化個性化服務，為旅客提供快速安檢、專人引導、專區候車、行李搬運等專屬延伸定製服務。

2018年5月27日起，鐵路運輸企業還將依據價格法律法規，在充分考慮旅行舒適度和運營成本差異的基礎上，進一步整理高鐵動車組列車高等級席別與二等座的比價關係，部分線路高等級席別票價水平有所調整。