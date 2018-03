近年最佳同志電影 遭北京國際電影節撤片

2018-03-29 17:38 中央社 台北29日電



中國全國兩會過後,中共中央宣傳部接管電影審核大權。北京國際電影節近日突然撤下同志題材電影「以你的名字呼喚我」,反映北京當局有意收緊對文藝管控的跡象。

「以你的名字呼喚我」(Call Me By Your Name;陸譯:請以你的名字呼喚我)講述義大利北部兩名年輕男子於夏季相遇的愛情故事,被譽為近年最好的同志電影,並在今年3月獲得奧斯卡最佳改編劇本獎。

綜合路透、美國自由亞洲電台中文網報導,北京國際電影節3月16日發出的初步篩選清單中,仍有這部電影。但發行商索尼影業娛樂(Sony PicturesEntertainment)26日證實,北京電影節主辦方已將該電影排除在外,卻拒絕透露電影被撤走的原因。

報導指出,電影節主辦方拒絕評論此事。一名知情人士則表示,這部電影因為沒有獲監管機構批准而不能播放。

中共中央近日印發「深化黨和國家機構改革方案」,由中央宣傳部統一管理電影工作,並對外加掛國家電影局牌子。這次「以」片遭撤,似乎意味著北京當局將牢牢把握並加強對意識形態和媒體的管控。

自由亞洲電台引述長期關注同志議題的北京獨立電影人范坡坡表示,中國的同志活動很依賴文化宣傳和倡導,還有媒體的幫助,但因為審查緣故,同志題材電影不能在院線上映,只能透過網路和社區等有限管道傳播、放映,在縫隙中生存。

他認為,中國不是一個法治社會,沒有法律明文規定,政府對於同性題材電影態度曖昧,民眾永遠不清楚相關政策的走向。相關政策應不會往更樂觀的方向發展,但也不會有太大變化。

雖然現在同性戀在中國並不違法,但官方對同志議題態度仍然保守。如中國去年頒布的「網絡視聽節目內容審核通則」就將同性戀列為「非正常性關係」,影視節目必須刪除相關內容。