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深圳破獲無人機走私手機 涉案金額23億

2018-03-29 17:38中央社 台北29日電

中國大陸深圳海關近日破獲一起大型走私案，嫌犯利用無人機飛越邊境，牽纜線到對岸香港再走私手機過來，目前已逮捕26人，初估涉案金額多達人民幣5億元（約新台幣23億元）。

央視新聞今天報導，深圳海關緝私局2017年下半年接獲線報，吳姓嫌犯集結大量人員，在深港邊境區域走私手機。

緝私人員發現，深圳市羅湖區延芳路某社區的馬路對面就是香港，走私集團在這裡租了兩個樓層較高的房間，每到深夜便將窗戶拆下，進行走私活動。

深圳海關緝私局文錦渡分局局長楊銳指出，走私集團操作無人機飛過邊境，把線拉到香港。香港一側是蓮麻坑村的一片空地，空地中間的一間獨立房屋就是香港走私集團利用飛線向對面發貨的據點，相距只有幾十公尺。

深圳海關緝私局文錦渡分局偵查科副科長陳亮指出，香港一側的走私集團將線固定住以後，就利用絞盤和固定在房頂上的滑輪運送貨品，每次可以裝20隻手機。

他說，嫌犯利用夜間作業，還鋪設地毯消音減震，以免驚擾旁邊住戶；由於走私量太大，驅動絞盤的電機已經燒壞好幾台。

報導指出，警方近日展開行動，一舉破獲兩處犯罪地點，逮捕26名嫌犯，現場查獲手機4000多隻。

落網嫌犯供稱，走私以蘋果手機為主。一些舊手機在香港經過維修、翻新以後，便透過這個管道走私到大陸，以較低的價格流入市場，每台翻新手機可以賺得20到30元；走私一隻最新款手機，則可以賺近百元。

陳亮表示，這個集團一天最多可以走私1.5萬隻手機，每月可賺上千萬元。經初步估算，涉案金額高達5億元。

走私香港深圳

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