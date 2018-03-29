對岸封殺台獨色彩藝人

2018-03-29 01:42 經濟日報 特派記者 經濟日報 特派記者 賴錦宏 ／北京28日電



台灣導演柯一正之子柯宇綸主演的電影「強尼・凱克」原訂15日在大陸上映，大陸國台辦發言人安峰山表示，大陸不允許持「台獨」立場和具有「台獨」言行的台灣藝人參與的影片在大陸上映。

這是中共首次在電影上映前，因台灣藝人政治立場緊急喊卡，顯示中共對台灣藝人政治態度的審查更為嚴格。

安峰山28日主持例行記者會，有大陸記者問到，柯宇綸主演的電影「強尼・凱克」即將在大陸上映，而柯氏支持「台獨」的立場鮮明，大陸是否允許這部戲如期順利上映？安峰山表示，大陸不會允許持「台獨」立場和具有「台獨」言行的台灣藝人參與的影片在大陸上映，現在這部電影在大陸的上映問題已被擱置。

他還說，如果台灣藝人認識到「台獨」的錯誤和危害，從思想上、行動上發生轉變，大陸持歡迎態度。

對於時代力量立委黃國昌再度否認他的岳父在大陸投資的事情，安峰山表示，黃國昌的岳父在大陸投資的事情屬實。

安峰山表示，黃國昌的岳父高某於2007年3月和2009年3月先後在大陸註册成立了農業研發公司和汽車配件公司。要強調的是，「凡走過必留痕跡」，在哪裡投資都是有相關程序的，不可能不留下記錄，也不是隨便可以否認的。

對於曾經宣稱不在乎大陸市場的台灣麵包師吳寶春，最近卻即將在上海開設麵包店，安峰山說，大陸推出的「促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」，就是要為廣大的台胞來提供到大陸學習、生活、創業、發展。