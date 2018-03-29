3個地方叫周莊 各有各的專長

2018-03-29 02:51 聯合報 大陸新聞中心╱綜合嘉南藥理專科學校導



地處中國東部沿海的江蘇省有三個周莊鎮，分屬泰州、無錫、蘇州三個地級市，彼此相距均約200公里。

新華社報導，三個周莊都曾以傳統農業為主，1978年中國改革開放後，「面朝黃土背朝天」的耕作模式逐漸變了模樣。

新華社報導，「雖然叫一個名字，發展各有側重。」泰州市周莊鎮黨委書記方曉春說，蘇州市的周莊有「中國第一水鄉」之稱、旅遊業發達；無錫市的周莊製造業領先；自己這邊農業加速轉型升級。

方曉春指出，該鎮共擁有家庭農場92家，土地規模經營比重逾八成，「一家一戶、低效費力」的傳統小農經濟模式已一去不返。

51歲的村民劉春華是千畝水稻田的總負責人。走進田間，農路全部硬化，灌溉水渠四通八達，烘乾房、小型水電站一應俱全。他感慨，以前分散耕種耗費人力且效益低下，很多人出去打工，現在不少年輕人都開始回鄉經營家庭農場。

觀察人士提出，規模化經營是解決未來中國農村「誰來種地」的根本途徑，中國正著力扶持種糧家庭農場等新型農業經營主體，同時培養新型職業農民。

無錫市周莊鎮黨委副書記張學春認為，雖然鄉村振興戰略在中國提出的時間還不長，但過去40年間，中國4萬多個鄉鎮街道沒有停止探索適合自己的「振興之路」。

作為中國「蘇南模式」的典型代表，上世紀80年代初，無錫市周莊迎來鄉鎮企業發展的大繁榮時期，大大小小的手工作坊、工廠、企業如雨後春筍般涌現，曹克波置身其中。

1984年，時年40歲的曹克波與香港一家企業合作，成立江蘇第一家中外合資鄉鎮企業。時至今日，當初僅能生產蠟燭花的小工廠已發展成資產超80億元（人民幣，下同）、員工超6000人的大型集團公司，並在墨西哥和美國設立海外工廠。

在無錫市周莊鎮，與曹克波的公司一樣在中國Ａ股上市的企業就有七家，2017年全鎮規模以上工業總產值976.25億元。近年來，當地還鼓勵企業繼續擴大科技投入，提升生產工藝與產品附加值。

經濟變強的無錫市周莊鎮如今追求自然生態。在該鎮山泉村，投資上億元引進國際先進的汙水處理技術，可以實施雨汙分流以及垃圾分類處理。山泉村也被列入中國首批「全國農村社區建設示範單位」。

原蘇州市周莊鎮鎮長、70歲的莊春弟說，中國推進鄉村振興戰略，意在讓農業成為有奔頭的產業、農民成為有吸引力的職業、農村成為安居樂業的美麗家園，三者相輔相成。

作為中國古鎮旅遊開發的先驅，蘇州市周莊早在1988年便開始保護古鎮，開發旅遊。「說實話，剛開始我們只是想通過旅遊收入把古建築更好保存下來，根本沒想到把旅遊業作為全鎮的支柱產業。」莊春弟說。