「襄漢歐」班列首發 14天到漢堡

2018-03-29 02:51 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



裝載汽車零配件等貨物的貨櫃，昨從湖北襄陽北站發往武漢臨空港中鐵聯集鐵路中心站搭乘漢歐公共班列，經阿拉山口出境，途經哈薩克、俄羅斯、白俄羅斯、波蘭、德國等國家和地區，大約14至15天後到達1.2萬公里外的德國漢堡。

中新社報導，這是襄陽貨物首次批量搭乘漢歐班列發往德國。首趟「襄漢歐」班列正式開通後，將根據襄陽及周邊地區外貿企業需求，每周一班常態化運營。

「襄漢歐」班列開通將襄陽、武漢、歐洲連接在一起。襄陽及漢江流域生產的汽車及零部件、醫藥化工、高端裝備、電子信息及農副產品將從這裡出發，經鐵路快速直達歐洲；同時，返程還會將歐洲的優質產品帶回襄陽，從歐洲運回木材、食品、汽車零部件等。

襄陽市委常委、市政府常務副市長王忠運表示，「襄漢歐」國際貨運班列開通後，襄陽實現了向西與「絲綢之路經濟帶」順利對接。這將有利吸引更多物流要素向襄陽集聚，帶動新能源汽車、高端裝備製造、商貿物流、跨境電商等新興產業的加速發展。

相比水運，「襄漢歐」班列將縮短30至35天的運輸時間；相比空運，可節省三分之一的運費。

「襄漢歐」國際貨運班列的開通，將進一步降低企業物流成本，提高運輸效率。破解襄陽市及周邊地區貨物出口難、運輸周期長、貿易成本高等難題。

漢歐班列聯通了湖北三大自貿區。武漢、宜昌、襄陽形成聯動效應，助力湖北進一步對接漢歐班列覆蓋的28個國家、60多個城市。