三山國王祭典 兩岸傳承創新

廣東揭陽三山國王祖廟前天舉行祭典，場面莊嚴隆重。 圖／廟方提供 分享 facebook 廣東揭陽三山國王祖廟前天舉行非物質遺產「三山國王祭祀大典」，當地不少友廟參加外，台灣三山國王廟宮廟聯誼會長潘俊光等人，與30多家台灣三山國王廟的信徒代表，約130多人也前往參加，場面熱鬧。

揭陽市台辦與揭西縣政府當天聯合在三山國王文化發源地揭西縣河婆鎮，舉行三山國王文化研討會，邀各級政府與台灣部分專家、宮廟主委理事共50多人，參加「兩岸三山國王文化的傳承與創新」研討會。

這次台灣前往參加祭典的宮廟，有彰化永靖舜天宮、屏東清聖宮、竹塘廣萬宮、竹塘德福宮、永靖同霖宮、鹽埔順天宮、員林明聖宮、溪州三千宮、豐原萬順宮、社頭鎮安宮、後庄清聖宮、溪湖西安宮等近20家宮廟。

三山國王廟信仰歷史悠久，至今已有1400多年歷史，廣東潮汕各地都有三山國王廟，隨著潮汕人向外移民，香火延至閩台與東南亞各國，如今有三山國王廟的地方，就有潮汕人的足跡。

揭西縣旅遊局、文廣新局、河婆街道辦、縣台辦等單位，為推介揭西特色旅遊產業，前天聯合舉辦揭西三山國王文化交流活動，舉辦非物質遺產「三山國王祭典」大型展示儀式，以五牲、鮮花、青果獻祭，焚香燃燭，三跪九拜，祈求風調雨順、合境平安，儀式莊嚴肅穆。

在隨後的「兩岸三山國王文化的傳承與創新」研討會中，各位專家分別從不同角度，分析三山國王崇拜、三山國王信仰的傳承與創新，當代價值及核心要義。

廣東省文史館員陳漢初、韓山師範學院歷史文化學院兼潮學研究院院長陳海忠、嘉應學院客家研究院副院長宋德劍、廣東台灣研究中心揭陽三山國王文化研究所副所長吳孟顯分別以「故土之戀，鄉愁之情-三山國王崇拜現象分析」、「海峽兩岸三山國王信仰傳承與創新研究若干隨想」、「三山國王信仰與粵台關係互動」、「粵台三山國王信仰研究資料庫之構想」等主題，發表專題演講。