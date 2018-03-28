「三毛」火到海外 創作者獲大獎

2018-03-28 13:57 世界日報 中國新聞組／杭州28日電



「三毛之父」張樂平日前獲得義大利博洛尼亞國際兒童書展無字書大獎，這是中國畫家第一次獲得此專業賽事大獎。圖擷自浙江新聞 分享 facebook

「光光頭上三根毛，圓圓鼻子往上翹。」流浪街頭但聰明機靈的「三毛」，陪伴了幾代人的成長。如今，這個可愛的形象又一次登上了世界舞台，「三毛之父」張樂平日前獲得義大利博洛尼亞國際兒童書展無字書大獎，這是中國畫家第一次獲得此專業賽事大獎。

浙江新聞報導，張樂平於1910年出生在浙江海鹽縣，畢生從事漫畫創作達60個春秋。他從1935年開始創作三毛，講述一個流浪兒童在當時的社會背景下歷經挫折，但仍嚮往美好生活的經歷，感動無數讀者，也被改編成電影、動畫、舞台劇等。

張樂平畫「三毛」時給自己定下了一個規矩：少用文字，盡量用畫面講故事。因為那時有文化的人不多，能看懂文字的人更少，他希望更多的人能看懂漫畫裡講述的故事和表達的意思。

報導說，世界無字書大獎是圖畫書出版界每年評選一次的創新型獎項，對來自世界各地的畫家創作而尚未出版的無文字圖畫書進行評選。今年，第五屆無字書大獎專門設立「特別榮譽獎」，主辦方希望藉此機會能讓世界更多地了解張樂平及其藝術，更多地了解中國和中國的歷史。

此外，義大利穆拉佐市市長NOVOA得知張樂平先生的家鄉浙江海鹽也是一個美麗的城市後，開心地說，「如果有可能，義大利穆拉佐市將和海鹽建立友好關係，每年得獎的作品也能到海鹽展出。」