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首建頁岩氣田 年產百億立方米

2018-03-28 02:52聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

歷經五年，中國大陸終於建成首個年產能百億立方公尺的大型頁岩氣田。中國石化26日宣布，位於重慶市的涪陵頁岩氣田如期建成100億立方公尺年產能，相當於一座千萬噸級大油田。中國石化副董事長、總裁戴厚良稱，這象徵中國頁岩氣加速邁進大規模商業化發展階段。

截至目前為止，涪陵頁岩氣田累計產氣和銷氣量均已突破160億立方公尺。2017年，產量達60.04億立方公尺；日銷售頁岩氣最高達1670萬立方公尺，可滿足3340萬戶居民的生活用氣需求。

上海「界面新聞」報導，涪陵頁岩氣田是中國第一個國家級頁岩氣示範區。經大陸國土資源部評審認定，涪陵頁岩氣田累計探明儲量達6008億立方公尺，是全球除北美之外最大的頁岩氣田。

2012年11月，中國石化在涪陵區焦石鎮的焦頁1HF井，試獲20.3萬立方公尺/天的高產工業氣流，取得了頁岩氣勘探突破；2013年1月，焦頁1HF井正式投產外銷，成為中國第一口實現商業開發的頁岩氣井，揭開了涪陵頁岩氣田商業開發序幕，並實現當年開發、投產和見效。

2014年3月，中國石化宣布涪陵頁岩氣田提前進入商業開發，使中國成為除北美以外實現頁岩氣商業開發的國家。

2015年，涪陵頁岩氣田完成一期年產能50億立方公尺的建設目標；2017年，建成100億立方公尺年產能的大氣田。

目前涪陵頁岩氣田53個集氣站達到無人值守條件，已投產的250多口井實現井口超壓自動關斷，可提高生產效率，降低開發成本。

涪陵頁岩氣田也是中國石化「氣化長江經濟帶」行動的重要資源基礎。2015年起，涪陵－王場輸氣管道與川氣東送管道實現互聯互通，涪陵頁岩氣通過川氣東送管道，可輸往華中、華東等地。

戴厚良表示，這對促進中國能源結構調整、緩解中東部地區天然氣市場供應壓力，加快節能減排和大氣汙染防治都將具有重要意義。

上海中東

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