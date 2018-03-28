穿越黃河 隧道盾構機挖供暖道

2018-03-28 02:52 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國鐵建大橋工程局集團有限公司表示，該公司承建的華電銀川「東熱西送」集中供熱項目穿越黃河隧道盾構機「初心號」27日成功始發。

中新社報導，盾構始發後，將穿越1838米黃河河床粉細砂隧道，最終實現2018年10月底具備向銀川市供熱。此次用於盾構的「初心號」總長約132米，整機重量約1500噸，裝機功率3500千瓦，開挖直徑9.05米，擁有完全自主知識產權，是國產首台穿越黃河供暖管道大直徑泥水平衡盾構機。

中國鐵建大橋局華電銀川集中供熱黃河穿越工程項目經理董雲濤表示，施工過程中面臨粉細砂河床隧道長、盾構機直徑大、自重過千噸、前進方向控制難度大、施工時間短等多項難題。項目部通過方案優化、技術攻關等多種措施，按期優質高效完成穿黃隧道掘進任務，確保銀川市民今年冬天用上清潔環保供熱系統。

中國華電寧夏公司黨委書記、執行董事厲吉文表示，項目建成後，可徹底改變銀川市「區域分散、資源浪費、汙染嚴重」的供熱方式。

華電銀川「東熱西送」集中供熱項目位於寧夏回族自治區銀川市，從靈武電廠出發，管道穿越黃河後，經過永寧縣、望遠鎮後進入銀川市。項目將創造多項紀錄：即中國首家採用百萬空冷機組供熱、長距離、跨黃河、大溫差熱泵技術集中供熱項目；中國首條穿越黃河的大直徑盾構供熱專用隧道工程。

該項目應用「互聯網+智能」模式供熱，銀川市百萬居民將用上清潔能源溫暖過冬，還將逐步建成一個根據天氣溫度變化自動調節的恒溫智能化供熱系統。建成後將替代城區小鍋爐155台套，節約燃煤75.68萬噸，每年二氧化碳減排約210萬噸、二氧化硫減排約2萬噸、氮氧化物減排約0.36萬噸。對實現銀川市區供暖無煤化、促進節能降耗、改善冬季空氣質量具有重要的現實意義。