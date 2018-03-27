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陸82歲科學家張彌曼 領獎致詞成網紅

2018-03-27 13:00中央社 香港27日電

大陸82歲科學家張彌曼。新華社
大陸82歲科學家張彌曼。新華社
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中國大陸82歲科學家張彌曼日前在領取「世界傑出女科學家獎」時的致辭表現，令她近日成為網紅，是大陸社群媒體熱搜的焦點。

綜合大陸和香港媒體近日的報導，22日，巴黎聯合國教科文組織總部頒發今年度的「世界傑出女科學家獎」，中國科學院院士、中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員張彌曼是5位獲獎科學家之一。

據報導，張彌曼領獎時發表約5分鐘謝辭，既優雅又幽默，致辭主要使用英文，偶爾夾雜法語、俄語、瑞典語和中文。

中國中央電視台報導，張彌曼的致謝辭影片近日成為大陸社群媒體熱搜的對象。

香港星島日報今天報導，有網友形容她是中國真正的「女神」。

翻看張彌曼的致謝影片，她上台領獎時有些步履不穩，但一直保持微笑。致辭時，首先使用法語向大家問好，立即獲得各人熱烈鼓掌。

但她隨即改用英語說，「別對我的（法語）期待太高」，所有人瞬間被她的幽默逗笑了。接著，她混合法語和英語說，在有需要的時候才會說一點點法語。

之後，張彌曼主要用英語致辭，她說自己的事業始於60年前還在莫斯科上大學的時候。

據報導，張彌曼說，當時，事業發展道路並不由自己做主，都是由組織安排好的，就像中國古代的包辦婚姻一樣，中國俗話所說的「先結婚，後戀愛」。

張彌曼感謝家庭對她的支持，特別是她的女兒。她用英語說，女兒一個月大的時候，「我就把她交給了她的奶奶（外婆）」。當她接回女兒時，女兒已經是10歲了，但女兒從未有任何抱怨。

在掌聲中，張彌曼完成了她的答謝辭，又分別用英語、法語和中文說了「謝謝」，然後笑眯眯地離開了演講台，卻把獎座留在了演講台上。

相關影片近日在大陸社群媒體瘋傳，有網友說，她在短短幾分鐘裡，表現睿智、大方、優雅，同時風趣幽默，而最後「忘了拿獎座」則「太可愛了」。

中國日報也有播出張彌曼致謝辭的影片，根據微博紀錄，在張彌曼演講後的翌日，有3146萬人次觀看過。

有網民在微博留言說，「她沒有讀稿子，也沒有看小抄，節奏平穩，發音清晰，簡短的英文稿贏得數次掌聲，一舉一動無不大方優雅。」

也有網友說，「和屠呦呦一樣傑出，中國女性的又一傲嬌！」

另有網友說，「看這個比看哪個明星出軌哪個要好得多了…」

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