北京大學英國校區正式啟動，為北大首個海外校區

2018-03-27 00:36 聯合報 記者 聯合報 記者 汪莉絹 ╱即時報導



北京大學英國校區啟動儀式廿五日在位於英國牛津的新校園內舉行，這是北京大學首個海外校區，也是中國大陸的高等學府第一次以獨資經營、獨立管理形式開辦海外分校，被視為是「中國高等教育歷史上的一個里程碑」。

位於英國牛津大學城的北京大學英國校區，擁有三棟主要建築、一座塔樓、一個碧波如鏡的小湖和約六萬多平方公尺土地的莊園，與北京大學本校「一塔湖圖」校園格局形成完整的對應。

中新網發自英國的報導稱，北京大學校長林建華、中國大陸駐英國大使劉曉明、北京大學滙豐商學院院長海聞、英國政府代表等中英兩國教育界、政界、工商界人士共四百多人出席北京大學英國校區啟動儀式。

啟動儀式活動上，舉行英國校區「北京大學校徽」以及體現北京大學「相容並包、思想自由」傳統、悠久深厚學術底蘊的「魯班鎖」雕塑、由海聞教授題寫「聚力奮進」字樣的英國校區創始校董紀念碑的落成揭幕儀式。

報導稱，北京大學英國校區首批學生的招錄工作即將完成。學生主要來自英國和世界其他國家，將修讀北京大學金融學、管理學、經濟學碩士學位和工商管理碩士學位。兩年的時間裡，他們將先後在英國校區和中國大陸深圳校區學習。目前，深圳校區學生已經開始在英國校區為期半年或一年的學習。