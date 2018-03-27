走趟上歷博 免費看盡6千年歲月

2018-03-27 02:17 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



上海市歷史博物館26日正式開館。 中新社 分享 facebook 地處上海市中心人民廣場的上海市文物保護單位—上海跑馬總會大樓，經過近兩年的建設，終於變身成上海市歷史博物館（上海革命歷史博物館），3月26日起免費對外開放。

澎湃新聞報導，這是第一座綜合反映上海城市歷史發展的博物館，建築本身就見證歷史變遷，歷經跑馬廳、上海博物館、上海圖書館和上海美術館，留存著城市發展中重要的文化資訊，也承載著幾代上海人的記憶，如今又成為上海文化的新地標。

上海歷史博物館（簡稱上歷博）所在之處，上海市南京西路 325號，就是 1933年起建、1934 年建成的上海跑馬總會大樓，也是上海市中心區最重要的近代歷史建築之一。建築是歐洲新古典主義風格，幾經改造，建築立面與室內裝飾還留有不少精美的痕跡，大樓有一個主鐘樓，東樓側面還有個副鐘樓。建築分東西兩樓和開放式的庭院，東樓4層，局部5層；西樓3層，中庭地下室1層。

上海市歷史博物館館藏上世紀20年代從英國定製的匯豐銅獅。 中新社 分享 facebook

這座建築見證著歷史變遷， 1952年以來，歷經上海博物館、上海圖書館和上海美術館。變身後的上歷博展覽體系由基本陳列、專題陳列和臨展構成。基本陳列位於東樓，由「古代上海」和「近代上海」組成。一樓為「序廳」，二樓為「古代上海」，三樓、四樓為「近代上海」和「尾廳」。專題陳列和臨展位於東樓一層南廳和西樓一至三層，展覽陳列文物全面反映上海的政治、經濟、文化與社會的歷史變化。

展覽從上海6000年前的文明開始，直至 1949 年上海解放，前後跨度6000年。其中，序廳以影片「上海簡史」快速敘述上海城市發展中的重大歷史節點、歷史事件。序廳兩側有一對銅獅子，為重要館藏之一。這對銅獅有其歷史意義，1923年上海滙豐銀行大樓建造時，向英國訂購的兩尊青銅獅，屹立大樓前，銅獅幾經流轉，見證上海十里洋場的變遷。 1966年，博物館把這對珍貴的文物安放於倉庫。1980年代，銅獅子回歸上海市歷史博物館，成為陳列中的一大亮點。