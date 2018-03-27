獅峰鮮採龍井茶 無人機運送

2018-03-27 02:17 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



21日，茶農在杭州西湖龍井茶一級保護區內的龍井村茶園採摘的鮮葉。 新華社 分享 facebook 無人機運用愈來愈廣泛，近日杭州西湖獅峰山茶樹發出新芽，進入採茶最繁忙的季節，和往年不同，今年出動無人機參與新茶的運輸。原本一小時的運輸時間，無人機運輸不到五分鐘就完成，大幅節省人力、物力以及提高採茶效率。

中新網報導，隨著清明節即將來臨，西湖龍井茶也將進入密集採收季節。獅峰龍井是「獅龍雲虎梅」五種龍井茶裡的最高等級，價格貴如黃金，但採茶時也尤為辛苦。採茶工林新表示，在採茶季節，他們一般是早上六點多就開始上山，攀爬獅峰山多有不便，一些陡峭之處，翻山越嶺過去，需要一個多小時。

另外，新採摘的茶葉最好能立即進行攤曬，如果長時間積壓在一起會影響茶葉品質。當地茶農表示，為了保持茶葉鮮活，採茶工大多上山採摘三、四個小時後，就將茶葉背下山，上下山數次，既辛苦又影響採茶效率。

今年採茶季，出現一個獨特景象，即由無人機組成的飛行編隊，往返於獅峰山與炒茶中心之間，將新採摘下的獅峰龍井茶葉運輸下山，隨後再進行攤曬，炒製。其中獅峰龍井第一採，也就是由無人機運輸下山，「不到兩分鐘就送到。」

當地茶商表示，由於無人機介入，意味著獅峰龍井頭茶至少提前兩個小時上市。「無人機運輸不但效率高，還降低了茶葉的損壞率，這筆帳算出來很值。」

報導指出，這次運送茶葉的無人機為菜鳥ET物流實驗室所研發，已用於倉庫安防、快遞末端場景配送，早前曾在福建進行過首次跨海飛行，完成沿海島嶼居民的網購配送。