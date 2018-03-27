津生態城海綿城市 啟動65試點建設

2018-03-27 02:17 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



日前在天津生態城舉辦的中星海綿城市建設合作交流會公布，截至目前，生態城已啟動65個海綿城市試點項目。

新華社報導，位於天津濱海新區的中星天津生態城，由中國政府與新加坡政府合作共建，是中國首個綠色發展綜合示範區所在地，也是全國建設海綿城市試點片區之一。

中星海綿城市建設合作交流會由中星天津生態城管委會與新加坡公用事業局聯合主辦，來自中國城市規劃研究院、北京市建築設計研究院、新加坡公用事業局的中星雙方專家就中外海綿城市建設分享經驗。

生態城管委會相關負責人指出，中星天津生態城2008年成立之初就明確提出「加強中水回用、雨水收集、海水淡化，實施分質供水」的原則，確立非傳統水源利用率50%目標。

在借鑒新加坡水資源利用先進經驗的基礎上，生態城在海綿城市建設中注重低影響開發及雨水利用，建立海綿城市項目庫。截至目前，生態城海綿城市已啟動65個試點項目，占試點項目總數的96%。其中完工項目16個，興建項目30個，設計項目19個，已經完成投資17.93億元（人民幣，下同）。

以排水防澇體系建設為例，生態城保留疏浚故道河，並新開挖水系廊道，相互聯通，成為區域天然的海綿體。根據地形情況，將整個城市畫分為六個排水分區，通過場地豎向設計，將整體地勢抬高，實現分區排水。此外，通過設置下沉式綠地、雨水花園、雨水調蓄池等海綿設施，實現對雨水進行調蓄與錯峰排放，降低雨水管網的排水壓力。自建設至今，生態城基本沒有發生過積水、內澇現象。

生態城雨水收集後，經過綠地凈化全部進入景觀水體用於景觀補水，年均近3000萬噸，約占景觀補水的16%，每年可節約1500餘萬元。