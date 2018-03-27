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南水北調 進京江水累計逾32億立方米

2018-03-27 02:17聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

22日是第26屆「世界水日」，也是第31屆「中國水周」的第一天。北京市南水北調辦公室指出，截至22日8時，通過南水北調中線一期工程輸送的進京江水累計已達32.21億立方公尺。

新華社報導，2014年12月27日南水北調中線一期工程通水進京以來，北京按照「喝、存、補」的原則最大限度用好南水北調來水。

數據顯示，在32.21億立方公尺的進京江水中，有21.95億用於自來水廠供水，4.96億存蓄於密雲、懷柔等地大中型水庫，1.67億用於北京地下水源地補水，此外還有3.63億替代密雲水庫向一些重點河湖「補水」。

三年多來，在南水北調來水的源源不斷補充下，北京已形成「地表水、地下水、外調水」三水聯調的供水安全保障格局，為中心城及城市副中心、房山、大興、門頭溝等新城打通新的水源輸送通道。「南水」中近七成用於自來水廠，北京直接受益人口超過1100萬。

北京市南水北調辦主任孫國升認為，江水進京後，有效緩解北京水資源供需緊張局面，提高中心城及部分新城的供水安全，局部改善城市生態環境。但從長遠看，作為資源性缺水的特大城市，北京的缺水形勢依舊嚴峻。

他表示，下一步還將繼續強化南水北調工程管理，提高用水效率，大力推進配套工程建設，確保工程在更大範圍內造福民眾。還將推進北京南水北調工程與區域內水系的連通工程，構建北京多元化外調水保障體系，並推動京津冀水利設施的互通和水資源高效利用。

22日上午，北京市南水北調幹線管理處在頤和園和房山區饒樂府小學開展節水宣傳活動，通過「親手製作南水生態瓶」「畫關於水的主題圖畫」「佩戴節水徽章」等環節，引導市民培養節水、愛水、科學用水的生活習慣，珍惜水資源、愛護水環境。

北京水資源地下水

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