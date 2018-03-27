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翁源蘭花博覽會開幕 蘭農早起占位

2018-03-27 02:17聯合報 樊德平／東莞報導

蘭博會吸引眾多「蘭友」前來赴會。 圖／南方日報提供
蘭博會吸引眾多「蘭友」前來赴會。 圖／南方日報提供
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第28屆中國蘭花博覽會日前在廣東翁源縣開幕，來自北京、江蘇、安徽和港澳台等地的蘭商帶來數萬盆珍稀蘭花，與蘭友共賞。中國花卉協會蘭花分會副會長劉清湧說，翁源蘭花種面積1.5萬多畝，國蘭產量占大陸國內一半以上，規模為全國之最，是「中國蘭花第一縣」。

此次蘭博會展館位於剛落成的翁源中國蘭花博覽中心，主展廳面積有1萬平方公尺，設有獲獎展區、國蘭、洋蘭專題館、企業展示館、科普展示館等，館內參展的蘭花有上千個品種，參展的蘭花總價值達10億元（人民幣，下同）。

一進展館，迎面而來的是高10公尺、占地500平方公尺大型主題景觀「仙鶴蘭花長廊」，這是由3000多盆蝴蝶蘭、3000多盆的大花蕙蘭、萬代蘭等布置而成的一座大型花山，有一小型瀑布自山頂流下，是展館中最具人氣的拍照景點。

很多參展蘭商更是拿出自己的「鎮山之寶」，比如團荷鼎、大唐盛世、韶關第一荷、紅豆等蘭花中的極品，其中「大唐盛世」葉色翠綠，株型高雅，剛上市時，曾創造每苗150萬元的天價。

台灣蘭花育種者協會這次也派出八位專家參觀展會，並帶來蘭花最新品種，會上還有江蘇超群花卉、台灣巨揚園藝等帶來六大蝴蝶蘭種苗。

主展館外還設有1萬平方公尺的自由交易區，「真不能小看這個擺攤的蘭花集市」，翁源蘭花協會常務副會長劉偉平說，「這個地方寸土寸金，蘭農們凌晨5點就來霸位子，半個月交易額能達5億」。

翁源縣委副書記柯建忠說，翁源蘭花以產業化為主導，2017年粵台農業園區完成固定資產投資2.7億元，增長125%；搭建大棚15.5萬平方公尺；全縣新增蘭花種植面積860畝，蘭花銷售收入達8.9億元，增長11.2%。

蘭博會免費對公眾開放，至4月7日結束。

花博北京人民幣

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