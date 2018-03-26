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拒降標準 北京65歲男相親36年一場空

2018-03-26 20:06世界日報 中國新聞組╱北京26日電

北京有一名男子因為始終不肯降低擇偶標準，從29歲相親到65歲，仍未能找到對象。

北京青年報報導，「北京男子相親故事」最近在網上熱傳，海淀區「朱芳婚介所」朱芳表示，「這個人姓趙，從上世紀80年代初我就幫他尋摸著，那年他才29歲，一直到現在也沒找到合適的，今年(他)都65歲了。」

朱芳說，趙男擇偶條件要求相當高，「一方面他要求高，要漂亮的，還要比他年紀小；另一方面，他的要求還有點天真，希望女方會寫詩，這要求太細了。」報導指出，隨著年紀的不斷增大，趙男的要求卻沒降低，擇偶的難度自然增大，最後也沒能找到他理想中的女性，「30歲的時候找不著，60歲更不好找了，最後自己也放棄了。」

實際上，這樣的故事並非孤例。報導說，有「京城第一男紅娘」名號的朱芳，今年已經74歲了，從27歲開始就幫人牽線搭橋，介紹相親。據他說，他在47年間撮合了超過1600對男女。他說，不少來相親的女性學歷都是碩士和博士，但是男性大部分都是本科和大專，二者很難匹配上。

高學歷、高個子藏不住，為了增加自己相親的成功率，不少姑娘開始在朱芳的檔案上「瞞報」收入，「有的姑娘月入3萬，但是在資料上只寫1萬。」朱芳說起來有點哭笑不得，但是即使是這樣，他手頭的資料裡月入過萬的男性也只占很少的比率。

然而，雖然「硬件」條件的平均水平上女性遠高於男性，但是來找朱芳介紹對象的仍然是女性更多，「我這兒的年輕人資料裡，女孩有61本，男孩只有27本，一半都不到。」

北京有一名男子因為始終不肯降低擇偶標準，從29歲相親到65歲，仍未能找到對象。圖...
北京有一名男子因為始終不肯降低擇偶標準，從29歲相親到65歲，仍未能找到對象。圖擷自新華社
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