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花海變人海 江西婺源小村下「逐客令」

2018-03-26 15:36世界日報 北京26日電

花海變人海 江西婺源小村下逐客令(圖／中國新聞網)
花海變人海 江西婺源小村下逐客令(圖／中國新聞網)
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說起眼下中國最火爆的旅遊景區，那麼婺源篁嶺絕對可以排進前三甲。陽春三月，正是油菜花盛開的時節，中國最美的油菜花海之一的篁嶺日前被遊客擠爆，全村僅300人的篁嶺古村，近日每天遊客量達到2萬人。 對此，篁嶺景區發出「逐客令」，稱如果售票超過2.2萬張，將暫停出售散客票。

微博消息指出，近幾年來坐落在江西婺源的篁嶺古村，憑藉著「曬秋」和「油菜花」兩張名片，迅速崛起為一顆耀眼的新星，不少來也在自己的微博曬出到當地遊玩的照片。就在不久前，篁嶺千畝油菜花海還曾經被央視報導。

花海變人海 江西婺源小村下逐客令(圖／中國新聞網)
花海變人海 江西婺源小村下逐客令(圖／中國新聞網)
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預計2018年3月24日至25日，篁嶺將迎來史上最高遊客峰值。為此，篁嶺景區還特意發出了「逐客令」：如果售票超過2.2萬張，景區將暫停出售散客票。與此同時，建議其他遊客暫時前往臨近的江灣、江嶺……等景區參觀遊覽。

有網友說遊客們的心情也可以理解，「畢竟油菜花開每年只有一次，錯過了就要足足再等上一整年，擠一擠也值了！」也有不少人表示周末去人真的太多，呼籲大家盡量錯開時間遊玩。

多維新聞報導，與其他地方的油菜花不同，篁嶺擁有面積達1000畝的梯田花海。油菜花隨山勢起伏，從高空中俯瞰極其壯觀。

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