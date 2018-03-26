兩岸微流行／自駕車 測試上路

北京官方22日發放首批自動駕駛測試用臨時號牌，當天有3輛自駕車在北京經濟技術開發區上路測試。 （中新社） 分享 facebook

自動駕駛技術已在世界多國展開測試。在大陸，最近北京就批准了卅三條共計一百零五公里的首批測試道路，五輛領證的自動車上路測試。

這些自動車搭載可卅百六十度掃描的六十四線雷射雷達、可探測一百五十公尺距離的毫米波雷達、慣性導航系統、GPS定位系統等，計算車輛的位置和狀態。

自二○一七年底以來，北京、上海、重慶等地陸續公布自動駕駛汽車實施路測的相關文件，鼓勵技術創新發展。讓自動車能早日上路，並建立大陸自己的標準。

自動駕駛技術可分五級。目前大陸部分量產車型加裝了L1級輔助駕駛系統，少數高端車型加裝了L2級半自動駕駛系統和L3級高度自動駕駛系統，L4級超高度自動駕駛系統和L5級全自動駕駛系統仍處在研發和實驗階段。

新華社報導，無人駕駛技術成為資本追逐的焦點。平安證券研報指出，到二○二○年，中國智能汽車市場規模將接近六百億元人民幣。不過，自動駕駛汽車要想上路，還需跨越技術和法律層面的諸多障礙。

首先是數據累積，配套軟體需要通過大量學習來提高技能。在德國，一家公司給自動駕駛軟體輸入了一千多張不同圖像的「前方停車標誌」，以便汽車即時識別路標。

其次是高精度地圖研發，自動駕駛技術發展最缺的是高精度地圖。百度已加緊編製北京首批確定的卅三條、一百零五公里測試道路的高精度地圖。

無人駕駛何時才能真正上路？大陸希望在二○二五年高度和完全自動駕駛汽車開始進入市場。一些業界人士認為，傳統車企至少還有十年以上的路要走，也有業界人士看好二○二五年就可啟動。