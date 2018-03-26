跑馬廳大樓 變身上海史博館

2018-03-26 01:05 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



昔日見證「十里洋場」滄桑變遷的上海跑馬廳大樓建築群，將於26日起重新開放。大樓正式變身為上海市歷史博物館，同時掛牌的還有上海革命歷史博物館。

新華社報導，位於上海市南京西路325號的這棟「骨董」塔樓及其裙房，為新古典主義建築代表之一，同時兼顧折衷主義風格。這棟「跑馬廳大樓」曾是上海博物館、上海圖書館所在地，體現服務大眾的文化功能。

進入21世紀後，上海美術館遷入此地。2010年上海世博會閉幕後，上海美術館籌備遷入世博會原中國館，成立「中華藝術宮」。留有大量上海城市發展文化信息的「跑馬廳大樓」後續用途，再次受到外界關注。

2016年底發布的「上海市『十三五』時期文化改革發展規劃」顯示，到2020年，上海將立項新建改建13項市級重大文化設施，打造體現國際標誌性和文化核心功能的城市文化發展主軸，逐步形成「兩軸一廊、雙核多點」的城市文化空間發展新格局。選址於南京西路325號的上海市歷史博物館無疑是重要地標。

26日起將正式對外開放的上海市歷史博物館由東樓、西樓及庭院組成，展廳面積約9800平方公尺。東樓設基本陳列展廳；西樓設口述歷史廳、文創銷售區、觀眾休閒區等。其中，東樓基本陳列包含「序廳」「古代上海」和「近代上海」三個區塊，共展示1100多件文物，其中80%為首次展出，珍貴一級品多達100餘件。

展覽遵循「以城市史為脈絡，以革命史為重點」的原則，全面梳理上海歷史和文化發展，展現各個歷史時期的重要節點和重大革命歷史事件。

在「鎮館之寶」中，有上溯至數千年前的馬家濱文化、崧澤文化、福泉山文化、良渚文化相關文物等；上世紀20年代上海外灘匯豐銀行大樓建造時訂購的一對「絕版」青銅獅；還有展現近代上海革命歷程的多版本「共產黨宣言」，還有中共建政之初由上海完成鑄造的中華人民共和國國徽等。

上海市歷史博物館藏品總量已有約11萬件。博物館日常免費開放，逢周一閉館。