廣州校園招聘會 釋出1.5萬個職缺

2018-03-26 01:05 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「2018年廣州市高校畢業生春季首場大型供需見面會」23日在華南農業大學華山運動場舉行。作為上半年廣州舉辦的規模最大的校園招聘會，吸引620家用人單位參會，提供約1.5萬個就業機會，預計有2萬多名高校畢業生進場求職。

南方日報引述主辦方表示，這次見面會參會企業以廣州地區企業為主，外地企業到廣州招聘的有84家，比重13.5%。參會企業中，國有企業單位占19.85%，中外合資（外商獨資）企業占13.29%，政府（科研）機構、事業單位占0.77%。民營企業依然是吸收高校畢業生的重要力量，占用人單位總數的66.09%。

從企業提供的薪酬水準看，提供的平均薪酬與去年同期相比基本持平，但各學歷層次薪酬水準有一定差距：大專學歷平均薪酬在3000-4000元（人民幣，下同）之間；本科學歷平均薪酬約在3500-5000元之間；研究生以上學歷平均薪酬約在5500-7500元之間。

用人企業提供就業機會約1.5萬個，招聘需求以本科學歷為主，占總需求的比率為88.31%。對碩士及以上學歷畢業生的需求，占總需求的5.27%，對大專學歷需求占總需求的6.42%。學科方面，文科類占37%，理工類占58%，其他類別5%。

各學歷層次的招聘需求情況也存在差異，對研究生及以上的需求主要集中在生物技術及應用、生物化學與分子生物學、國際經濟與貿易、藥學、環境工程等專業；對於本科生的專業需求中，市場行銷、經濟學、電腦科學與技術、金融學、工商管理、國際經濟與貿易、英語、人力資源管理、電子資訊科學與技術、藥學排名前十。

招聘會理工科職位受到追捧，比如人工智慧、軟體工程、資訊科技等工作受到熱捧。參與招聘的科技型企業有關負責人表示，伴隨網路經濟深入生活各個領域，大數據、人工智慧、生物醫藥、新一代資訊新技術、新能源、新材料等領域成為企業的主攻方向，相應地，對這方面的人才更加求賢若渴。