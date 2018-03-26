南沙區將砸5025億人民幣 打造城市新貌

2018-03-26 01:05 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣州南沙開發區建設暨徵地拆遷工作會議日前舉行，會議透露，今年南沙區計畫推進建設1060個城市建設類專案，共涉及總投資5025億元（人民幣，下同），年度投資486億元。

南方網報導，廣州市委常委、南沙開發區（自貿區南沙片區）黨工委書記、管委會主任、南沙區委書記蔡朝林出席會議，並向各相關單位下發「2018年基礎設施項目建設任務書」和「2018年徵地拆遷工作任務書」。區委副書記、區長曾進澤總結2017年工作情況，並部署2018年工作任務。

去年南沙全區在建專案562個，涉及投資額3055.6億元；今年南沙計畫推進城市建設類專案共1060個，涉及總投資5025.85億元，年度計畫投資486.45億元。今年南沙計畫推進的基礎設施建設專案涉及交通基礎、公共服務設施和綠色宜居城市建設等三個方面，加快建設承載門戶樞紐功能的廣州城市副中心，打造落實新發展理念的引領區和示範區。

2018年南沙區將繼續推進總投資約2732億元、共121項重大交通基礎設施項目建設，構建粵港澳大灣區半小時交通圈。其中，地鐵18號線主要節點已開工建設；南沙港鐵路正全面推進建設；深茂鐵路爭取年內開工建設；廣州南沙國際郵輪母港、近洋碼頭、海嘉汽車碼頭正加快推進發展。

2018年將以提升城市服務品質為導向，年度計畫投資41億元推進159項教育、醫療、文體重點公共服務專案，增強公共服務功能，提升城市品位。同時，還將根據「城市更宜居」的發展理念，年度計畫投資約20.98億元，大力推進152項城市生態項目建設，全面提升人居環境水準。

目前鳳凰湖2號湖、蕉門河及濱水兩岸景觀整治工程、金洲湧濱水岸線整治工程、蝴蝶洲公園改造已完工，生態景觀廊道里程爭取年內逾150公里，明珠灣慧谷片區超級堤項目年內開工建設，美麗鄉村建設年內全覆蓋。