238公里 貴州雙河洞成亞洲第一長洞

2018-03-25 16:29 世界日報 中國新聞組／北京25日電



2018雙河洞國際洞穴科考新聞發布會表示，有關方面考證稱，貴州遵義市綏陽縣溫泉鎮雙河洞的探測長度刷新至238.48公里，超過長222公里馬來西亞清水洞，成為亞洲第一長洞，世界排名第六位。

新華社報導，貴州雙河洞是世界重要的碳酸溶岩沉積區，地勢多變，是典型的喀斯特地貌，也是目前世界最長的白雲巖和世界最大的天青石洞穴。其2017年的探測長度為200.427千米，2018年刷新至238.48千米。

報導引述專家說，雙河洞是由幾十條彼此具有一定空間和水動力聯繫的，在白雲巖和白雲灰質岩之間形成的一個巨大地下洞穴系統。

動靜貴州報導，自1988年以來，來自法國、日本、義大利、美國等眾多國家的地質、洞穴專家，聯合國內、貴州方面專家，對雙河洞進行了19次聯合科學考察。在30年的科考探測活動中，發現了地下梯田、洞穴瀑布、捲曲石、石膏晶花等地質奇蹟和大量洞穴生物化石、洞穴活體生物，為洞穴地質、生物研究提供了豐富的極有價值的資料。雙河洞也是目前世界最長的白雲巖和世界最大的天青石洞穴。

目前，綏陽縣當地政府正積極將雙河洞申報為世界級地質公園，此次雙河洞測量長度排名上升，將為申報工作增加重量級砝碼。